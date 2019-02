Ouverture, ce soir, du Festival International du Film de Mons

(Belga) Après une année d'absence, la Cité du Doudou retrouve un festival dédié au 7e art. Ne dites plus "Festival International du Film d'Amour de Mons", mais bien "Festival International du Film de Mons". La première projection aura lieu ce vendredi soir à 20h00 au théâtre royal avec le film belge "Duelles" d'Olivier Masset-Depasse, réunissant notamment les actrices Veerle Baetens et Anne Coesens.

Cette nouvelle mouture du festival montois se tiendra en trois lieux: le Théâtre royal, sur la Grand-place, l'Auditorium Abel Dubois, dans les locaux de la RTBF, où s'est réfugié le Plaza Art durant les travaux de rénovation du cinéma, et le complexe Imagix, aux Grand-Prés. Le festival reste fidèle au timing qui était celui du Festival du Film d'Amour, à savoir autour de la période la Saint-Valentin. Au total, 71 films seront proposés en 110 séances. Le film du gala de clôture, le 22 février (19h30), sera "Thunder Road" de Jim Cummings, présenté en avant-première. Onze films, abordant la thématique de l'amour, seront en compétition pour les prix du palmarès. L'acteur, scénariste et réalisateur français Sam Karmann, préside le jury international. Un hommage sera rendu, en sa présance, au cinéaste britannique Hugh Hudson, réalisateur des "Chariots de Feu" et de "Greystoke, la Légende de Tarzan". (Belga)