Ouverture du Kunstenfestivaldesarts vendredi, consacré à la réalité complexe de la ville

La 24e édition du Kunstenfestivaldesarts envahit la capitale dès vendredi soir et jusqu'au 1er juin. Les artistes belges et étrangers s'intéresseront "à la réalité complexe de la ville", selon les organisateurs.

Durant ce festival des arts, le public pourra de nouveau compter sur un programme diversifié, étalé dans 29 lieux bruxellois, avec 39 projets artistiques, 19 premières mondiales, 185 représentations, trois expositions et 46 artistes issus de 24 pays. Le spectacle de la metteuse en scène néerlandaise Lotte van den Berg "Conversation Without Words" a été choisi pour l'ouverture de l'événement. Une expérience unique pour 15 spectateurs, qui "se rendront dans un lieu inconnu et s'y installeront avec pour seule règle de prendre le temps de s'engager, ensemble, dans une conversation silencieuse". Le langage est ainsi transformé en un instrument social. Ce sera aussi le fil rouge de l'événement culturel: initier de nouvelles conversations, dans une langue qui n'existe peut-être pas encore. La Free School, une école ouverte où les pratiques artistiques, les connaissances et les observations peuvent être partagées, est ainsi intronisée cette année. Elle mènera une réflexion sur les compétences que devrait enseigner une école qui verrait le jour aujourd'hui. Le Recyclart, qui a déménagé et a été rénové, hébergera quant à lui le centre du festival et un bureau de réservations. Il s'agira d'un lieu de rencontre culturelle et culinaire, avec des fêtes organisées les vendredis et samedis.