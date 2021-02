Romancier, homme de théâtre, librettiste, membre de l’académie Goncourt, Eric-Emmanuel Schmitt est l'invité du RTL Info avec vous ce lundi. Il vient présenter le premier roman d'un œuvre colossale. "Paradis perdu" est le premier volet de "La Traversée des temps" dans laquelle l'auteur fait le pari de raconter l'histoire de l'Humanité sous la forme d'un roman.

"C'est une idée qui m'a traversé lorsque j'avais 25 ans, confie-t-il. Seulement à 25 ans, j'étais capable d'avoir l'idée mais pas de le faire donc je me suis dit 'garde ça devant toi'. C'est devenu un trajet de vie. J'ai travaillé perpétuellement à ce livre, les connaissances qu'il fallait. Et puis aussi le souffle car c'est un roman qui va faire 5.000 pages. Là, on a juste les 500 premières."

Dans ce roman Noam, le personnage central, traverse les époques. Il écrit tout en se présentant comme historien pour ne pas effrayer les gens. Noam pourrait en quelque sorte représenter Eric-Emmanuel Schmitt lui-même. "Non, Noam a beaucoup plus que moi parce qu'il est immortel, plaisante l'auteur. Il a traversé les temps. Son histoire a commencé 8.000 ans avant notre ère et le roman commence quand il se réveille aujourd'hui dans une caverne à Beyrouth parce qu'il hiberne régulièrement. Et il découvre notre monde, son état avec ses angoisses, ses problèmes".

L'œuvre aborde des sujets très contemporains comme le réchauffement climatique, la liberté, la corruption. L'auteur se montre critique envers la société. "Quand on aime, on est critique. J'aime l'humanité telle qu(elle est avec ses gros vices et ses gros défauts. J'ai un regard bienveillant mais ce qui est intéressant c'est de voir comment nous sommes devenus ce que nous sommes", se justifie-t-il.

