Parc zoologique de Paris: appel aux dons pour rouvrir le Grand Rocher

Un appel aux dons a été lancé pour restaurer et rouvrir le Grand Rocher du parc zoologique de Paris, édifice emblématique du site construit en 1934, a-t-on appris jeudi auprès du Muséum national d'histoire naturelle.

Trônant à 65 mètres de haut au milieu du zoo bordant le bois de Vincennes, cette cathédrale de béton avait fermé au public en 1982, pour cause "d'usure et de vétusté". Après des travaux de rafraîchissement, l'édifice fut de nouveau accessible entre 1997 et 2008.

L'ensemble du zoo fut alors fermé pour un réaménagement complet, et lors de sa réouverture en 2014, le Grand Rocher est resté fermé pour raisons de sécurité, précise dans un communiqué le Muséum national d'histoire naturelle, auquel appartient le parc zoologique.

La campagne de dons vise à récolter 100.000 euros pour, dans un premier temps, réhabiliter le rez-de-chaussée. Les travaux, dont le coût est estimé jusqu'à 900.000 euros, pourraient commencer "dès l'été 2022, pour une ouverture possible du rez-de-chaussée à l'horizon du deuxième semestre 2023".

L'endroit pourrait alors devenir un espace de visite, accueillant des expositions ou autres évènements.

Conçu par l'architecte Charles Letrosne en 1934 en même temps que la création du site, le monument abrite un château d'eau alimentant les bassins. Il est constitué d'une armature métallique recouverte de béton projeté.

On pouvait initialement accéder à son sommet par des escaliers ou un ascenseur.