Patrick Timsit, dans un registre inédit, lance un message: "Tous les fils appellent leur mère après le spectacle"

Dans son spectacle seul en scène, Lettre à ma mère, adaptation du livre d'Albert Cohen, c'est un Patrick Timsit comédien qui se présente au public, pas l'humoriste. Il était sur le plateau du RTL info 13h pour en parler.

Olivier Shoonejans : C'est un rôle dans lequel on ne vous attendait pas. Vous vous êtes dit quoi : 'J'ai 58 ans, j'en ai marre de faire le comique', ou alors : 'J'ai assez prouvé ce que je valais, je fais ce que je veux'?

Patrick Timsit : "Je pense que j'ai toujours fait ça, ce que je veux, ce qui me plait, pour plaire au public, pour leur présenter un spectacle qui plait. Ce n'est pas un plan de carrière : 'Ah tiens maintenant si j'étais triste'. Là, en fait, c'était un rendez-vous que j'avais pris il y a 30 ans, avec ce livre que je découvrais. Et sur scène, quand même, quel hommage aux mamans, quel hommage à ma maman, que j'ai encore. Je me suis dis: 'Tiens, je vais le faire de son vivant, si j'ai la chance qu'elle tienne jusque-là, et c'est ce qui s'est passé".

C'est une pièce assez dure, qui remue par moments. Et puis, il y a un message "pour les fils de mères encore vivantes"…

"Ca rejoint ce que je fais dans le stand up où je fais rire et j'aime bien qu'on réfléchisse après. Et là, c'est l'occasion de poser une petite pierre dans le jardin. En général tous les fils appellent leur mère après le spectacle. Il est là le message : profitez d'elle, et moi le premier ! Elles sont tellement représentatives du phare, du guide, solides, qu'on ne peut jamais imaginer qu'un jour, nos pères seront plus là".