Peter Fonda, vedette du film culte "Easy Rider", est décédé

L'acteur américain Peter Fonda, rendu célèbre par son rôle de motard dans le film "Easy Rider" (1969) qu'il avait co-écrit, est mort vendredi matin à son domicile de Los Angeles à l'âge de 79 ans, laissant orpheline toute une génération marquée par ce long-métrage entré dans la légende.

Fils de la star d'Hollywood Henry Fonda, petit frère de Jane Fonda et père de Bridget Fonda, Peter Fonda est mort d'un arrêt respiratoire provoqué par un cancer du poumon, a indiqué son publiciste dans un communiqué.

Il est parti en riant

"Tandis que nous pleurons la perte de cet homme doux et gracieux, nous souhaitons aussi célébrer son esprit indomptable et son amour de la vie. En l'honneur de Peter, portez un toast à la liberté, s'il vous plaît", conclut le communiqué signé de sa famille.



"Je suis très triste. C'était mon gentil petit frère adoré. Le bavard de la famille. J'ai passé des moments merveilleux seule avec lui ces derniers jours. Il est parti en riant", a dit Jane Fonda dans une déclaration transmise à l'AFP.





Un film culte



"Easy Rider", écrit par Peter Fonda, Dennis Hopper et Terry Southern, interprété par les deux premiers et réalisé par Hopper, est l'un des films étendards de la contre-culture américaine des années soixante. Il évoque la quête de liberté à travers une odyssée à moto dans les grands espaces du sud-ouest américain.



L'image de Peter Fonda les jambes étendues sur son chopper Harley-Davidson peint aux couleurs du drapeau américain est emblématique du cinéma de cette époque. Un exemplaire de cette moto s'était vendu aux enchères 1,35 million de dollars en 2014.



La disparition de l'acteur, dont le film le plus célèbre a marqué l'histoire des années 60, risque de laisser un grand vide.



"Icône #PeterFonda", a simplement tweeté l'acteur Joseph Gordon-Levitt, accompagnant son message d'une photo, en noir et blanc, de Peter Fonda, veste en cuir sur les épaules et immense drapeau américain dans le dos.



"Repose en Paix", a tweeté la réalisatrice américaine Ava DuVernay avec une photo datant de 2012 où elle fait un selfie avec celui qu'elle qualifie de "légendaire".





Une carrière bien remplie



Pour célébrer le 50e anniversaire de la sortie du film (le 14 juillet 1969), Peter Fonda avait organisé une projection à New York le 20 septembre prochain, avec des musiciens pour interpréter la célèbre bande-son rock du film, dont l'inoubliable "Born to Be Wild" du groupe Steppenwolf.



En 1998, Peter Fonda avait concouru aux Oscars pour son rôle dans le film "L'Or de la vie" de Victor Nuñez, qui lui a finalement valu un Golden Globe.



Plus récemment, Peter Fonda avait joué Méphistophélès dans "Ghost Rider" (2007). Son dernier film, "The Last Full Measure", avec Samuel L. Jackson, Morgan Freeman et Laurence Fishburne, doit sortir fin octobre aux Etats-Unis.



Militant écologiste de la première heure, l'acteur avait fait sensation au festival de Cannes en 2011 lorsqu'il avait qualifié le président américain de l'époque, Barack Obama, de "putain de traître" en lui reprochant sa gestion d'une marée noire dans le Golfe du Mexique provoquée par le naufrage de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon.