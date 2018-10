Philippe Gildas racontait, sur RTL-TVI, comment il avait choisi son nom d'antenne (vidéo)

Philippe Gildas était passé dans l'émission Face à Face en mai 2010, afin de présenter son livre, "Comment réussir à la télévision quand on est petit, breton, avec de grandes oreilles?", paru aux éditions Flammarion. A cette occasion, Charlotte Baut lui a notamment demandé de revenir sur ses débuts en tant que journaliste. "Jean Yanne, c’est le déclic qui m’envoie au centre de formation des journalistes, et ça, c’est un vrai coup de chance. Car il était journaliste, de formation", explique-t-il.



"Pourquoi tu t’appelles Gildas Gildas?"

Il a également évoqué la genèse de son nom d'antenne: "J’étais rentré à la radio pour être nègre du type qui présentait le principal journal matinal sur, non pas RTL, mais Radio Luxembourg, car ça s’appelait encore comme ça, c’était le premier janvier 1963. Ils ont un peu trop arrosé ça, personne ne pouvait plus me lire, donc ils m’ont dit, tu vas le lire toi-même. Et moi, en descendant, je me suis dit, mais mon colonel va m’entendre, parce que j’étais encore sous les drapeaux pendant un bon mois. Combat (le média dans lequel il travaillait à l'époque, ndlr), ils vont m’entendre aussi, et ils vont me foutre à la porte parce que je suis en exclusivité mondiale, au SMIC, mais quand même, en exclusivité mondiale. Et donc, en descendant l’escalier, j’ai repris un pseudo que j’avais utilisé, parce que je travaillais quand même un petit peu quand j’étais déjà à l’armée le soir à Combat quand j’écrivais des papiers, c’était, Philippe Gildas, et Gildas, c’est le prénom de mon fils. Ça m’est resté, parce que je suis resté à la radio alors que je ne comptais pas du tout rester à la radio. Mon fils a eu du mal à l’encaisser, il m’en a voulu. Ses copains lui demandaient quelque chose que lui-même ne pouvait pas expliquer, c’est pourquoi tu t’appelles Gildas Gildas ? Au lieu de répondre, mais non, il s’appelle Philippe Leprêtre, et moi je m’appelle Gildas Leprêtre, c’était trop compliqué pour lui, et donc c’est devenu Gildas Gildas".