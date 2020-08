Phoenix sort un titre et signera la B.O du prochain Sofia Coppola

Revoilà Phoenix: le groupe a sorti mercredi soir un nouveau titre, "Identical", pièce de la B.O. du prochain film de Sofia Coppola, modelée par les Français, annonce leur service de presse.

Ce morceau de 5 minutes, pure tranche de pop aérienne (label Loyauté/Glassnote Records), est le premier depuis l'album "Ti Amo", signé en 2017 par ce quartette surgi de Versailles dans les années 2000 pour accéder à une reconnaissance mondiale.

"Identical" est escorté par un clip hypnotique de Roman Coppola, frère de Sofia et collaborateur familier. On y voit un blouson argenté frappé du nom du groupe, pendu à un cintre, brûler au ralenti en plan fixe. Vidéo et titre sont dédiés à Philippe Zdar, musicien, producteur et ami proche de Phoenix, décédé l'an dernier. La chanson a d'ailleurs été écrite et enregistrée à Paris au studio Motorbass, celui de Zdar, qui avait notamment produit leur album "Wolfgang Amadeus Phoenix".

C'est pendant la promotion de cet album, en 2009, que le groupe joua en direct au Saturday Night Live, une première pour des Français dans ce célèbre show télé US.

"Identical" figurera dans le générique de fin du film de Sofia Coppola, "On The Rocks", avec Bill Murray, Rashida Jones et Marlon Wayans. Ce long métrage évènement est prévu en octobre en salles et sur Apple TV+. Phoenix en a composé la B.O, qui inclut également des morceaux d'autres artistes choisis par la formation française.

Il s'agit de la cinquième collaboration entre Sofia Coppola et Phoenix, depuis le titre "Too Young" sur la B.O. de "Lost In Translation". La réalisatrice est la compagne de Thomas Mars, chanteur du groupe.