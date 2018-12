Picasso, Monet et autres artistes de renom s'exposent à Liège

(Belga) Une exposition rassemblant des chefs-d'oeuvre issus des collections du musée des Beaux-arts de Liège s'ouvre vendredi à La Boverie. Plus de 250 peintures et sculptures illustrant différents mouvements artistiques sont à découvrir, a indiqué jeudi Régine Rémon, première conservatrice du musée des Beaux-arts de Liège.

Picasso, Ensor, Monet, Ingres et bien d'autres s'exposent dès vendredi à La Boverie, jusqu'au 18 août 2019. Plus de 250 oeuvres phares - peintures et sculptures - ont été sélectionnées parmi les riches collections du musée des Beaux-arts de Liège, soit parmi des milliers d'oeuvres, pour cette exposition intitulée "Liège chefs-d'oeuvre". Les Liégeois et autres curieux pourront expérimenter une découverte dite "inédite", des maîtres de la Renaissance, des grandes figures internationales et des mouvements d'avant-garde. Les artistes wallons, dont des Liégeois, seront mis à l'honneur. "Un focus est notamment présenté sur le passé industriel de nos régions", avance Régine Rémon. L'exposition s'accompagne de la parution d'un deuxième volume du catalogue des collections du musée des Beaux-arts de Liège. Diverses activités sont programmées autour de l'exposition comme des afterworks, des animations destinées aux familles, des concerts, des conférences et des visites thématiques. (Belga)