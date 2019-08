Pierce Brosnan annoncé au festival de cinéma américain de Deauville

Le festival du cinéma américain de Deauville a annoncé jeudi la venue de Pierce Brosnan et Geena Davis pour sa 45e édition prévue du 6 au 15 septembre.

L'acteur irlandais, qui incarna James Bond dans quatre films entre 1995 et 2002, se verra remettre "un Talent Award sans doute le premier week-end" du festival, a indiqué son directeur Bruno Barde lors d'une conférence de presse.

"Ce n'est pas du tout une diva. C'est un homme charmant (...), quelqu'un de très engagé, dans l'écologie, dans la défense du mariage homosexuel. Il est pour la limitation de la détention des armes", a ajouté M. Barde.

L'acteur qui a "une soixantaine de films à son actif, est déjà venu trois fois à Deauville", a précisé le directeur du festival.

Autre star attendue sur les planches, Geena Davis, qui donnait la réplique à Susan Sarandon dans "Thelma et Louise" de Ridley Scott. La comédienne recevra un Talent Award le mardi 10 septembre.

"Geena Davis c'est une carrière mythique. Nous l'accueillons pour sa carrière mais aussi parce qu'elle a créé un institut qui analyse la représentation du genre masculin et du genre féminin dans les médias. C'est un mouvement pas du tout guerrier. C'est un mouvement honnête d'analyse d'une situation que nous subissons tous et elle a produit un documentaire que nous montrerons +This changes everything+, sur la sous-représentation des femmes dans l'industrie du divertissement américain", a précisé M. Barde.

L'actrice lauréate de l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour "Voyageur malgré lui" en 1988, doit recevoir, le 27 octobre, le prix humanitaire Jean Hersholt, Oscar attribué de manière irrégulière par l'Académie pour récompenser un individu "dont l'action humanitaire a fait honneur à l'industrie du cinéma".

Kristen Stewart, césar de la meilleure actrice dans un second rôle pour "Sils Maria" d'Olivier Assayas, est également annoncée sur les planches. Elle viendra présenter un film où elle interprète Jean Seberg. L'actrice américaine sera auparavant à la Mostra de Venise qui s'ouvre le 28 août.

Sont annoncées également Sienna Miller ("Live by night" de Ben Affleck, "The lost city of Z" de James Gray, "American Sniper" de Clint Eastwood) et Sophie Turner qui incarne Sansa Stark, l’une des héroïnes de la série "Game of Thrones".

Le festival attire chaque année environ 60.000 spectateurs selon les organisateurs.