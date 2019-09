(Belga) Pieter Brueghel l'Ancien était aussi un dessinateur virtuose dans ses jeunes années, ressort-il d'une recherche de la KU Leuven sur base de gravures de l'artiste. Les résultats de cette recherche seront présentés à l'exposition 'The World of Bruegel in Black and White' qui se tiendra à la Bibliothèque Royale de Belgique à Bruxelles à partir du 15 octobre.

Brueghel est surtout connu pour ses peintures, mais dans sa jeunesse, il a également réalisé de nombreuses gravures. Les chercheurs louvanistes ont pu analyser trois dessins originaux et environ 200 copies imprimées mises à disposition par la Bibliothèque Royale. Grâce à une technologie de pointe, les chercheurs ont obtenu une vue détaillée du travail graphique de Brueghel. Le recto et le verso de chaque dessin a été photographié en très haute résolution, permettant de zoomer sur la fibre à papier. Plusieurs détails ont été analysés avec le dispositif d'imagerie Microdome. Les composants chimiques ont également été analysés. Le chercheur Lieve Watteeuw s'est dit impressionné par la virtuosité de Brueghel : "nous pouvons à présent observer toute la complexité de ses dessins, réalisés avec très peu d'aides. Il devait non seulement avoir une main ferme, mais également un œil particulièrement avisé et une gamme étendue de techniques. Il pouvait travailler sur dix centimètres carrés." (Belga)