Plus d'un million d'euros récolté par le fonds de solidarité LIVE2020

(Belga) Le fonds de solidarité de l'industrie musicale belge LIVE2020 a récolté 1.098.937 euros en deux ans, annonce vendredi l'organisation dans un communiqué de presse.

"Après plus de deux ans de lutte, le secteur belge de la musique live se remet lentement sur pied. L'impact sur cette industrie se fera sentir pendant encore longtemps", souligne-t-elle. L'argent a pu être collecté "grâce à la générosité massive des particuliers, des entreprises et de plus de 100 actions de solidarité". Sur ce montant, 87.800 euros proviennent des dons personnels de 1.317 dépôts individuels, tandis que 986.737 euros ont été collectés grâce aux nombreuses actions de solidarité et aux dons des entreprises en faveur du fonds. Rock Werchter Zomerbar a ainsi permis de récolter 100.000 euros, Bike For Live a rassemblé 50.000 euros, Mouth Masks from Ancienne Belgique 55.797 euros, Lights For Live 50.943 euros, l'action SMS de Proximus 42.492 euros, les recettes de la billetterie 133.967 euros et une entreprise de peinture anonyme 168.000 euros. Bid For Live, une vente aux enchères organisée par LIVE2020 a, elle, rapporté 129.040 euros. Ces deux dernières années, les particuliers et les projets de relance ont pu solliciter le soutien du fonds au cours de quatre cycles : en septembre 2020, décembre 2020, mars 2021 et novembre 2021. Le fonds de soutien a pu débloquer 706.952 euros pour soutenir 535 personnes et 183 projets de relance. Le cinquième tour est en cours et se concentre sur le soutien psychologique. LIVE2020 débloque 20.000 euros à cet effet. Les personnes travaillant dans le secteur de la musique peuvent se faire rembourser jusqu'à huit séances chez un psychologue ou un psychiatre. (Belga)