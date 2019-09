Plus de 100.000 personnes ont participé à la 10e édition de la Fête de la BD à Bruxelles

(Belga) Plus de 100.000 personnes ont pris part à la 10e édition de la Fête de la BD, organisée de vendredi à dimanche dans le centre de Bruxelles, selon le bilan communiqué dimanche par visit.brussels, l'agence bruxelloise du tourisme. L'événement déménagera l'année prochaine, du 11 au 13 septembre 2020, à la gare maritime de Tour et Taxis.

La Fête de la BD a rassemblé plus de 100 stands d'expositions, près de 300 auteurs et dessinateurs et plus de 700 séances de dédicaces. De nombreuses animations attendaient également les visiteurs au sein des chapiteaux installés dans le parc de Bruxelles et dans les salles de BOZAR. Nouveauté de cette édition, la journée scolaire a rassemblé de nombreux élèves dès le vendredi matin autour d'une initiation au scénario, d'un atelier contre le racisme avec le footballeur français Lilian Thuram, ou encore pour une plongée dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale avec Vincent Dugomier, le scénariste de la série "Les Enfants de la Résistance". L'exposition sur cette série qui a pris place au Musée Belvue a d'ailleurs connu un franc succès, de même que la conférence spéciale tenue par Jaco Van Dormael, Thomas Gunzig, François Schuiten et Laurent Durieux, qui ont contribué au hors-série de la série Blake et Mortimer "Le dernier Pharaon". Le public a aussi répondu présent dimanche après-midi pour la Balloon's Day Parade. Ses 15 ballons géants ont déambulé dans les rues de la capitale pendant près de deux heures. Le nouveau ballon de cette édition était celui de Toto, le héro de l'auteur bruxellois Thierry Coppée. Le déménagement à Tour et Taxis annoncé pour l'édition 2020 traduit une volonté de la Région bruxelloise de désengorger le pentagone et d'investir le quartier du canal, qui est en pleine transformation. La prochaine édition du festival des restaurants "eat! BRUSSELS" prendra elle aussi ses quartiers à Tour et Taxis. (Belga)