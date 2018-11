Plus de 2 millions de livres de Michelle Obama vendus en Amérique du Nord

Les mémoires de Michelle Obama se sont déjà vendues à plus de deux millions d'exemplaires aux Etats-Unis et au Canada, en deux semaines seulement, a annoncé vendredi l'éditeur Penguin Random House dans un communiqué.

Selon la maison d'édition, qui cite la société spécialisée NPD BookScan, "Becoming" ("Devenir" dans sa version française) est d'ores et déjà le livre le plus vendu aux Etats-Unis en 2018.

Le jour de la sortie de l'ouvrage, le 13 novembre, l'ancienne Première dame a entamé une tournée de promotion qui l'a notamment vue se produire dans des salles de plusieurs milliers de personnes, qui affichaient systématiquement complet malgré des billets à plusieurs centaines de dollars.

La semaine prochaine, elle sera en Europe, où elle doit notamment passer par Paris mercredi.

Selon Penguin Random House (PRH), maison mère de Crown Publishing, l'éditeur du livre, "Becoming" a déjà été tiré à 3,4 millions d'exemplaires pour le marché nord-américain.

Déjà traduit dans 31 langues, il est, par ailleurs, en tête des ventes au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne et en France, selon PRH.

Selon une porte-parole des éditions Fayard, l'ouvrage a déjà été vendu à plus de 50.000 exemplaires en France, où une seconde réimpression a été commandée.

Michelle Obama, 54 ans, y confie notamment ses difficultés à tomber enceinte, son désintérêt de la politique et l'impossibilité de pardonner à Donald Trump la polémique sur la citoyenneté de son mari Barack Obama.

Au classement 2018, la native de Chicago a détrôné, aux Etats-Unis, "Le Feu et la fureur", livre de Michael Wolff qui brosse un tableau apocalyptique de la vie à la Maison Blanche sous l'ère Trump.

Publié en janvier, l'ouvrage s'est également écoulé à plus de deux millions de copies.

L'année littéraire aux Etats-Unis aura été marquée comme rarement auparavant par les livres politiques, "Mensonges et vérités" de l'ancien directeur du FBI James Comey et "Peur" de Bob Woodward ayant chacun dépassé le million de livres vendus.

Les ouvrages autobiographiques de Barack Obama, "Les Rêves de mon père" et "L'Audace d'espérer", se sont vendus, au total, à 4,6 millions d'exemplaires et constituaient jusqu'ici la référence du genre.