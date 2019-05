Plus de 25.000 personnes aux Nuits Botanique

(Belga) Les Nuits Botanique ont attiré, entre le 23 avril et le 5 mai, plus de 25.000 amateurs de musique, indiquent les organisateurs dimanche soir. Pendant 13 jours, 55 concerts et 125 groupes ont ravi ces mélomanes "malgré une météo improbable et fraîche".

Quinze concerts affichaient sold out, détaillent les organisateurs, qui ajoutent que la 26e édition des Nuits Botanique a permis la présentation d'une vingtaine de nouveaux albums ou avant-premières d'artistes en Belgique. La soirée de clôture a eu lieu "sous la bannière Europavox et une Grande Clameur, qui a rassemblé 400 choristes et 50 accordéonistes sur une création de Jean-Paul Dessy, pour montrer que le grand bassin culturel européen n'a jamais autant débordé de créativité". La prochaine édition aura lieu du 30 avril au 10 mai 2020. (Belga)