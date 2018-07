Plus de 50.000 festivaliers à Dour samedi

(Belga) Samedi après-midi, sous un soleil de plomb, la plaine du Dour Festival, 30e édition, était inondée de festivaliers supporters des Diables Rouges. Au total, l'organisation a comptabilisé, samedi après-midi, la présence de quelque 50.000 festivaliers. Les secouristes de la Croix-Rouge ont réalisé pas moins de 1.000 interventions dans la nuit de vendredi à samedi.

"La sécurité de tous a été assurée dans tous les domaines sans problème majeur", a indiqué Patrice Degobert, chef de corps de la zone de police des Hauts-Pays, chargé de la sécurité publique sur et aux abords du festival dourois, qui se déroulera jusqu'à dimanche soir. Dans la nuit de vendredi à samedi, la zone de police n'a comptabilisé aucune arrestation administrative, malgré quelques bousculades légères. Trois arrestations administratives ont été réalisées pendant la journée ce samedi, a indiqué la zone de police des Hauts-Pays. Au niveau des services de secours, la Croix-Rouge a comptabilisé 1.000 interventions sur les dernières 24 heures. Les contrôles routiers extérieurs au site du Dour Festival réalisé par la zone de police Boraine avec la collaboration des services douanes ont permis d'intercepter 162 véhicules avec pour résultats: 25 procès-verbaux de conduite sous influence de produits stupéfiants et/ou d'alcool, la saisie de 300 grammes de stupéfiants de différents types et de 350 euros. Les services douanes ont réalisé treize procès-verbaux et ont pu récupérer quelque 13.000 euros. A noter, deux saisies particulières de 150 grammes de chocolat au cannabis et d'un camion avec un chargement d'alcool. Sans rapport avec le festival, la police des Hauts-Pays a mené une opération judiciaire le lundi 9 juillet juste avant le festival Dour sur la commune de Quiévrain. Le service d'enquête et de recherche a procédé à l'arrestation de deux personnes soupçonnées de trafic de drogues et a procédé à la saisie de 255 grammes de stupéfiants, de deux balances de précision, de 815 euros, de deux gsm, de deux voitures, d'une moto et de matériel électronique. (Belga)