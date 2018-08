Plusieurs fleurons belges à l'honneur au Ronquières Festival

(Belga) Fidèle à une formule bien établie, l'affiche de samedi de cette nouvelle édition du Ronquières Festival fait la part belle à la diversité, à la qualité, à la découverte et aux têtes d'affiche internationales, ainsi qu'à de nombreux groupes de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

En alternance sur les deux scènes du Ronquières Festival, situé dans le cadre presque idyllique du plan Incliné de Ronquières, plusieurs fleurons nationaux livrent, samedi après-midi, des performances riches et conviviales aux milliers de festivaliers déjà présents à la mi-journée. Après l'ouverture très pop de "Tripode", c'était au tour d'un autre fleuron national de la pop aux accents urbains, RUN Sofa. Le duo parisien électro-pop "Royaume" était aussi très attendu sur la scène bâbord pour présenter son nouveau morceau "Miho Beach". Ce tandem promet beaucoup d'ici les prochains mois où un premier opus est en préparation. Ensuite, place au soleil et au zouk avec les sonorités congolaises de Témé Tan, qui ont fait grimper encore davantage la température sur le site du festival. Le soleil va encore briller avec Fugu Mango (15h50), le hip-hop de Caballero & JeanJass (16h50), qui sera suivi de l'israélien en solo, chanteur folk-rock, Asaf Avidan (17h50). Les têtes d'affiches en soirée ce samedi sont Loïc Nottet, Passenger, MC Solaar, Etienne Daho et Henry PFR. (Belga)