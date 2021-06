Poetik Bazar, marché bilingue de la poésie à Bruxelles, programmé du 24 au 26 septembre

(Belga) Le Poetik Bazar, marché bilingue de la poésie à Bruxelles, se tiendra les 24, 25 et 26 septembre aux Halles Saint-Géry, ont annoncé vendredi ses organisateurs. Au programme de cette toute première édition : un salon d'éditeurs et d'éditrices issues des communautés linguistiques francophone et néerlandophone, des lectures, des ateliers ouverts aux petits comme aux grands, des performances et des débats.

Le but est de mieux faire connaître du grand public la poésie contemporaine belge. Carl Norac, Laurence Vielle et Mustafa Kör feront figure d'invités d'honneur, aux côtés de Lisette Lombé, Lucie Taïeb, Marie Darah, Milady Renoir, mais aussi de talents de la jeune génération d'auteurs et autrices comme Yousra Benfquih, Max Temmerman ou encore Noé Preszow. Les Éditeurs singuliers, la Maison de la poésie d'Amay, les Midis de la poésie, la Foire du livre de Bruxelles, le VONK en Zonen d'Anvers, le Poëziecentrum de Gand, le fiEstival maelstrÖm reEvolution, la Maison de la poésie de Namur, les Halles Saint-Géry, le Marché de la poésie de Paris et Passa Porta en seront également. (Belga)