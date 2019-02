Porc, chicon et plie au menu du concours du "Meilleur cuisinier de Belgique 2020"

(Belga) Le porc et la plie feront partie des éléments phares à travailler pour les candidats au titre de "meilleur cuisinier de Belgique 2020", a annoncé lundi la chef Arabelle Meirlaen, ambassadrice de la compétition initiée par le Club Prosper Montagné qui signe cette année sa 67e édition. La finale aura lieu le 7 octobre prochain à Bruges.

Les candidats dont le dossier aura été retenu devront préparer un menu trois services avec des ingrédients imposés. Une double côte de porc ménapien avec pickles de légumes, chicons, champignons sauvages et pommes Anna (recette classique de la cuisine française à base de pommes de terre et de beurre) ainsi qu'une plie atlantique avec diverses garnitures et enfin un dessert à base de chocolat du Venezuela à 43%, poire, marron et sorbet lambic. Peter Goossens ("Hof van Cleve"***) sera chargé de la composition du jury technique tandis qu'Arabelle Meirlaen (une étoile Michelin) conseillera les candidats et présidera le jury. La demi-finale aura lieu le 17 juin à l'unique restaurant trois étoiles du pays, avant l'annonce des finalistes début juillet. Enfin, la finale se tiendra le 7 octobre à l'Ecole hôtelière et de tourisme Spermalie (Bruges), ainsi que celle du "Meilleur maître d'hôtel de Belgique 2020". Par ailleurs, les diplômes et médailles ont été remis ce lundi à Sander Van de Walle et Andy De Brouwer qui ont respectivement remporté les concours de "Premier Cuisinier de Belgique 2019" et "Premier Maître d'hôtel de Belgique 2019" en octobre dernier. (Belga)