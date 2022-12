Première récompense pour "Close" de Lukas Dhont à l'entame de la saison des prix du cinéma

(Belga) Le long métrage"Close" du Belge Lukas Dhont a été récompensé du prix de meilleur film étranger par le National Board of Review (NBR), association américaine de critiques du cinéma, qui en fait état sur son site internet. Les récompenses du NBR sont les premières d'une série de compétitions cinématographiques à venir et donnent la tendance pour les Oscars.

Avec ce deuxième long métrage, également dans la course aux Oscars, le jeune prodige belge Lukas Dhont, qui avait déjà marqué les esprits avec "Girl", signe un film sur l'amitié et la responsabilité, et plonge dans l'histoire de Léo et Rémi, 13 ans, amis depuis toujours jusqu'à ce qu'un événement impensable les sépare. Pour ce film, Lukas Dhont a misé sur les jeunes acteurs Eden Dambrine et Gustav De Waele. Tous deux crèvent l'écran aux côtés des actrices Émilie Dequenne et Léa Drucker, qui incarnent leurs mères. Parmi les autres récompenses décernées par le National Board of Review (NBR), le film d'action figurant Tom Cruise, "Top Gun: Maverick", a été couronné comme meilleur film pour "The Fabelmans". Steven Spielberg a été jugé meilleur réalisateur pour The Fabelmans, Colin Farrell meilleur acteur pour son rôle dans "Banshees d'Inisherin" et Michelle Yeoh meilleur actrice pour son rôle dans "Everything Everywhere All at Once". Samedi, "Close" de Lukas Dhont sera en lice à Reykjavík à l'occasion de la 35e cérémonie des European Film Awards (EFA) et en mars prochain lors de la prestigieuse remise des Oscars outre-Atlantique. (Belga)