Première Victoire pour Orelsan, après le "Requiem" pour Johnny

Les 33e Victoires de la musique ont parfaitement commencé pour le rappeur Orelsan, grand favori de la cérémonie, avec un premier trophée dans la catégorie "création audiovisuelle" pour le clip de "Basique", vendredi à la Seine musicale où un hommage à Johnny Hallyday a été rendu en ouverture.

Orelsan vise un triplé, comme un certain Stromae en 2014, puisqu'il est également en lice pour l'"album des musiques urbaines" et surtout "l'artiste masculin de l'année", catégories où il apparaît bien placé.

Ce sera en toute fin de soirée que le Normand de 35 ans, dont le début de carrière a été perturbé par des accusations de misogynie, saura s'il succède à Renaud dans la "catégorie reine". En 2012 il avait déjà glané deux Victoires ("artiste révélation", "album rap" pour "Le chant des sirènes").

Face à l'auteur de "La fête est finie", plébiscité par la critique, il y a deux candidats qui comptent: le vétéran baroudeur Bernard Lavilliers, revenu en grande forme avec "5 minutes au paradis", et le rappeur marseillais Soprano, plus gros vendeur d'albums physiques (CD, vinyles) en 2017 avec "L'Everest".

Orelsan, Soprano dans les catégories majeures, mais également Mc Solaar pour l'"album de chansons", Gaël Faye pour la "révélation scène", Bigflo & Oli pour la "chanson originale" et l'"album de musiques urbaines" où concourt aussi Lomepal: les rappeurs pourraient faire une moisson historique, eux qui trustent déjà le haut des charts en France.

Des charts où les albums de Johnny Hallyday sont aussi très haut depuis la disparition du "taulier" le 6 décembre des suites d'un cancer. Logiquement, les Victoires ne pouvaient débuter autrement que par un vibrant hommage à la plus grande star du rock français (10 Victoires).

Peu après 21h00, les premières notes de "Toute la musique que j'aime" ont résonné, jaillissant des instruments des musiciens de "l'idole des jeunes", dont son guitariste Yarol Poupaud, un des artisans de son album posthume attendu cette année.

- Et de dix pour -M- -

Puis Slimane et Florent Pagny, qui ont chacun participé à l'album hommage "On a tous quelque chose de Johnny" récemment paru, les ont rejoint sur scène pour reprendre "Requiem pour un fou", un des plus grands tubes de Johnny. Une performance vocale couplée forcément moins impressionnante que celle dont était capable le chanteur, sans l'aide de personne, comme en ont témoigné les images d'archives diffusées après.

Après quoi, la première Victoire de la soirée a été décernée, dans la catégorie "album de musiques du monde", à "Lamomali" de -M-, Toumani & Sidiki Diabate et Fatoumata Diawara. Une dixième Victoire à titre personnel pour Matthieu Chedid. Face à eux se liguaient d'autres représentants du Mali, Amadou & Mariam ("La confusion") et Oumou Sangaré ("Mogoya").

Les joyeux déjantés de Shaka Ponk ("The Evol'") ont eux été récompensés dans la catégorie "album rock", la troisième Victoire à leur collection.

Dominique Dalcan, très inspiré avec "Temperance", a lui remporté un trophée pour l'album musiques électroniques.

Avant eux et un autre hommage à France Gall, la star britannique Sting, qui préside la cérémonie, avait présenté en duo avec le Jamaïcain Shaggy leur single "Don't make me wait". Etienne Daho devait plus tard se voir remettre une Victoire d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

Juste après sera connue l'artiste féminine de l'année. Pour succéder à Jain, Charlotte Gainsbourg, jamais récompensée malgré trois nominations en 2010, a les faveurs des pronostics. Elle a sorti un album électro-mélancolique "Rest", particulièrement apprécié des critiques, dans lequel on découvre une voix plus assurée aussi bien qu'une plume affûtée, pour la première fois en français. Suffisant pour rejoindre son père Serge et sa mère Jane Birkin au palmarès ?

Face à elle, se dressent Catherine Ringer, déjà sacrée en 2012 et qui a publié "Chroniques et fantaisies" en fin d'année passée, ainsi que Louane, la benjamine (21 ans), lauréate d'une Victoire de l'"album révélation" en 2016, et dont le deuxième opus éponyme a fini dans le top 10 des ventes de 2017.