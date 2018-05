Près de 180.000 personnes à la 23e édition de Namur en Mai

(Belga) Le festival des arts forains Namur en Mai a séduit un public nombreux ce week-end. Près de 180.000 personnes ont silloné les rues de la capitale wallonne pour assister à divers spectacles (théâtre, concerts, cirque, magie, street art, etc.), ce qui constitue un record pour cette 23e édition.

"Nous sommes ravis de voir que le public hétéroclite a été touché par la proposition artistique et la programmation" se félicite Samuel Chappel, directeur de Namur en Mai. "Les spectateurs de tous âges et venus des quatre coins de la Belgique se sont montrés très enthousiastes tout au long de week-end. C'est très motivant pour nous de constater que, cette année encore, l'alchimie a fonctionné entre la Ville de Namur, les spectacles et le public", poursuit-il. La nouveauté de cette édition, la Guinguette, un espace détente installé dans les jardins du Maïeur, a aussi été un succès. Les Cabarets ont eux rassemblé plus de 3.000 curieux tout au long du week-end. (Belga)