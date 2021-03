Qu'est-ce qu'une vraie rencontre? Pourquoi en a-t-on besoin? Le philosophe Charles Pépin explique

Charles Pépin, philosophe, romancier, était l'invité du RTLINFO Avec Vous à l'occasion de la publication de son livre "La rencontre, une philosophie". Il répondait aux questions de notre journaliste Olivier Schoonejans.



Vous parlez de rencontres amoureuses, mais pas seulement ?

Bien sûr. C'est un livre où je pars à la recherche de l'invariant. Ce qui fait qu'une belle rencontre a lieu, qu'elle soit amoureuse, amicale ou même professionnelle. Et à chaque fois la preuve que cette rencontre est plus qu'un simple croisement, c'est qu'elle nous permet de voir notre carapace identitaire fissurée. Il y a un trouble, un contact avec ce qui n'est pas soi, qui est au fond la meilleure façon de devenir soi (...) La vraie rencontre me change, elle me modifie.





Soyons honnêtes, à partir d'u certain âge, on se dit "j'ai ma petite vie, j'ai quelques amis, la famille... Je suis bien". Comment je vais aller faire de nouvelles rencontres ? J'arrive pas à y aller, j'ai peut-être pas envie, pas besoin. Comment on dépasse ça ?

On dépasse en comprenant que le mouvement même d'une vie humaine est un mouvement qui fait qu'on sort de son habitude, de sa certitude, pour aller à la rencontre de la nouveauté. Parce qu'autrement on va s'étioler. On va avoir une vie diminuée, une vie rétrécie. Comme la vie qu'on a un petit peu maintenant avec la crise du Covid. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que c'est intéressant de découvrir l'altérité, que je vais me nourrir, que je vais aussi être ébloui. Et quelque part, on n'est pas obligé de rencontrer des personnes nouvelles. On peut aussi approfondir la relation avec quelqu'un que je connais déjà, pour ne pas passer à côté de quelqu'un avec qui on vit. Ça arrive souvent malheureusement (...)