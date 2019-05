Quarante-cinq chefs d'oeuvre de l'art flamand sortent de l'ombre

(Belga) Sous le mot d'ordre "Maîtres flamands in Situ", 45 peintures historiques seront mises en lumière dès samedi. Certains de ces chefs d'oeuvre n'étaient plus visibles depuis des années. Les églises, cloîtres, châteaux et hôtels de ville où ils sont exposés ouvriront leurs portes au grand public durant quatre mois.

Ce projet d'exposition dévoilera les oeuvres dans leur environnement d'origine dans 45 lieux de Bruxelles, Anvers et Gand. De plus petites villes ou villages répartis dans toute la Flandre présenteront aussi des oeuvres. L'exposition a été inaugurée vendredi en l'église Sint-Martinus d'Alost où le public peut découvrir l'oeuvre de Paul Rubens "Saint Roch nommé par le Christ comme Patron des victimes de la peste". Le public pourra découvrir des oeuvres dans leur contexte d'origine où elles ont parfois séjourné durant des siècles. L'histoire de ces oeuvres est présentée et des écrans tactiles permettent de comprendre comment les maîtres flamands ont tenu compte du lieu en question dans leur démarche artistique. Les visiteurs qui souhaitent voir tous les chefs d'oeuvre réunis dans le cadre de cette exposition peuvent se procurer le "livre du pèlerin" sur le site de l'évènement. (Belga)