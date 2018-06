Que pense l'icône du cinéma Claudia Cardinale de l'affaire Weinstein? "Moi, je n'entre pas dans la chambre du mec" (vidéo)

Claudia Cardinale, l'une des plus grandes icônes du cinéma, est invitée d'honneur du premier Brussels International Film Festival (BRIFF). A cette occasion, l'actrice a répondu aux questions de Caroline Fontenoy pour le RTL INFO 19H.

On la décrit comme étant rebelle et sûre d'elle. L'actrice Claudia Cardinale a marqué les esprits grâce à des rôles mythiques, comme lorsqu'elle a partagé l'affiche du Guépard avec Alain Delon. Sa beauté incomparable a beaucoup joué, mais son caractère bien trempé fascine tout autant.





"Je sais me défendre"

Son tempérament l'aurait-elle d'ailleurs aidée à éviter les pièges d'Hollywood? A la question de savoir si elle a été confrontée à des personnages du type Harvey Weinstein, l'actrice a répondu sincèrement ne pas avoir été concernée par ce genre de problèmes. "Non, non, je n'ai jamais eu ce genre de problèmes. Moi, je sais me défendre: je ne vais pas entrer dans la chambre du mec", répond-elle en faisant référence aux indécentes propositions des réalisateurs d'inviter de jeunes actrices dans leur chambre d'hôtel afin de les y contraindre à entretenir une relation sexuelle avec eux.





"Il faut être très forte pour faire ce métier"

"Quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes actrices qui commencent ce métier?", demande Caroline Fontenoy. "Moi, je suis ambassadrice à l'Unesco depuis 30 ans et je m'occupe des femmes et pas seulement, répond l'actrice. Je m'occupe des enfants du Cambodge, des personnes homosexuelles, je lutte contre la peine de mort, je m'occupe de tout ça. Je crois que pour faire ce métier, tu dois être très forte à l'intérieur, tu ne peux pas tomber dans les pièges. Moi, je ne suis jamais tombée dans les pièges".