Quel sera le tube de l’été 2018?

Ces musiques qui sentent bon le soleil et qui nous accompagnent sur la plage ou sur la route des vacances. Quel sera celui de cet été 2018 ? Et surtout, y a-t-il une recette magique pour créer le tube de l’été ? Réponse avec Julie Mouvet et Emmanuel Tallarico.

En 2017, le tube de l’été était sans conteste Despacito, avec ses plus de 5 millions de vues sur YouTube. Mais connaissiez-vous Luis Fonsi avant cette chanson ? Si la réponse est non, c’est normal.

"La stratégie des maisons de disque est d’aller chercher un artiste très connu dans son pays, inconnu la plupart du temps chez nous en Europe. On va chercher en Colombie, on va chercher au Pérou, en Uruguway. On dit ‘tiens, c’est une star locale qui vend de millions de disques là-bas, ce serait peut-être bien d’amener ça à al faveur de l’été sur le marché européen", explique Serge Jonckers, directeur musical de Bel RTL.





Pas de formule magique, mais quelques ingrédients indispensables

Dans les tubes de l’été, il y a aussi les habitués comme Enrique Iglesias. Le chanteur semble avoir trouver la bonne recette pour concocter le tube qui marquera la saison. S’il n’existe pas de formule magique, il y a bien quelques ingrédients indispensables. "Un bon tube, c’est une chanson qui n’est pas trop longue, qui est facilement mémorisable, avec une mélodie que l’on retient très facilement", analyse notre spécialiste. "On adopte ça aux couleurs de l’été, avec des musiques qui suscitent le dépaysement, des mélodies qui évoquent le soleil. L’été, c’est la détente, c’est les vacances, il faut des chansons colorées", ajoute-t-il.



Depuis plusieurs années, les plateformes de streaming jouent aussi un rôle important dans l’établissement d’un tube de l’été. D’ailleurs Spotify vient de pronostiquer son tube 2018. Il est possible que vous dansiez à nouveau sur des rythmes latinos dans les prochaines semaines.