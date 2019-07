Quelque 18.000 personnes présentes au festival jazz et folk Brosella

(Belga) La 43e édition du festival de musique jazz et folk Brosella s'est tenue ces samedi et dimanche dans le parc d'Osseghem, non loin de l'Atomium, à Laeken. Le festival a rassemblé quelque 18.000 visiteurs, soit un millier de plus que lors de l'édition précédente. "C'est une évolution très positive pour nous", a déclaré Luc Malcorps, organisateur de l'événement avec Guy Trifin.

"Nous avons particulièrement remarqué que le public était très attentif et très respectueux des artistes. L'atmosphère entre le public, les artistes mais aussi les nombreux bénévoles était très conviviale et très chaleureuse. C'est un élément clé pour nous", a expliqué Luc Malcorps dimanche soir. "Le public était varié et de nombreux fidèles du festival étaient présents. Le Kids Village a connu un franc succès et le concert de Refugees for Refugees a été très bien accueilli", a encore commenté l'organisateur. Brosella, le plus ancien festival de musique à Bruxelles, s'est tenu ces samedi et dimanche dans le parc d'Osseghem à Laeken. La journée du samedi était consacrée au folk avec des artistes comme Refugees for Refugees, un groupe de 10 musiciens syriens, irakiens, pakistanais, afghans et tibétains qui ont trouvé refuge en Belgique, ou encore le quatuor portugais Danças Ocultas, accompagné par la chanteuse-violoncelliste Dom La Nena. La journée du dimanche était, elle, consacrée au jazz avec notamment des concerts du contrebassiste Stéphane Kerecki, du trompettiste Paolo Fresu et du contrebassiste suédois Lars Danielsson. Le festival avait également invité des poètes de renommée internationale, dont le rappeur et slameur Manza, l'artiste bruxellois Mathieu D'angelo (Maky) et l'écrivaine Anne Penders. Des concerts pour faire goûter la musique jazz aux plus jeunes étaient aussi organisés dans le Kids Village avec entre autres le duo sénégalo-congolais "Duo Seco" et KidSwing. (Belga)