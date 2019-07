Quelque 28.500 festivaliers ont participé au festival LaSemo 2019

(Belga) Le rideau tombera dimanche soir sur la 12e édition du festival durable LaSemo à Enghien. Les organisateurs ont annoncé la participation de 28.500 festivaliers et le succès des nouveautés de l'édition 2019.

Concerts, jeux, animations pour tous les publics, camping, artisans, espaces zen, conférences et débats ont animé le parc d'Enghien depuis vendredi dans le cadre de la 12e édition du Festival LaSemo. L'événement qui se veut durable a attiré, selon les organisateurs, quelque 28.500 festivaliers de toutes les générations qui ont pu apprécier le programme musical, dont les concerts de Grand Corps Malade, Charlie Winston ou encore des Négresses Vertes, ainsi que les diverses animations et les nouveautés de l'édition 2019. Parmi celles-ci, une "Librairie-Papoterie" a proposé huit conférences dont celles de Béa Johnson, initiatrice du mouvement "zéro déchet", et du chef étoilé Sang Hoon Degeimbre. La décision des organisateurs d'interdire la cigarette pendant le festival dans le parc d'Enghien a, par ailleurs, été bien reçue et suivie par l'ensemble des festivaliers, fumeurs et non-fumeurs. "Nous nous réjouissons de constater que LaSemo rassemble toutes les générations dans une atmosphère conviviale", a indiqué Samuel Chappel, organisateur du festival. "Nous sommes heureux d'aller plus loin dans la singularité et la force du projet qui se différencie de ce qui existe ailleurs." La 13e édition du festival LaSemo se déroulera les 10, 11 et 12 juillet 2020. (Belga)