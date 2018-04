Quelque 40.000 spectateurs présents à la Cavalcade de Herve

(Belga) La 142e cavalcade de Herve a attiré lundi après-midi 40.000 spectateurs, ont annoncé les organisateurs au terme du cortège, point d'orgue de trois jours de fête dans la capitale du plateau. De très nombreuses harmonies, principalement venues des Pays-Bas, et des groupes bigarrés et créatifs ont animé les rues trois heures durant pour le plus grand plaisir d'un public ravi.

Le Hervien Alain Taillard, seul destaque (presonnage principal d'un char) européen du Carnaval de Rio, qui participait pour la 50e fois à la Cavalcade, ouvrait les festivités avec "People à Ibiza", char sur lequel il a accueilli le relooker montois David Jeanmotte mais également le Grand Jojo, présent pour la troisième fois à Herve ainsi que Prisca, ancienne Claudette, qui avait déjà participé à l'événement en 2015. La vingtaine de chars, essentiellement animés par des participants locaux, étaient tractés par quelque 120 chevaux de trait, réintégrés au sein du cortège depuis maintenant douze ans. Les groupes locaux, qui devaient penser leur char sur le thème des jeux de société, ont rivalisé d'ingéniosité rendant la tâche des organisateurs très difficile quant au choix du meilleur groupe hervien. Les harmonies internationales, venues des Pays-Bas, d'Allemagne, de France et de Suisse, ont pleinement participé à la réussite de l'événement qui s'est déroulé dans la douceur et sans pluie. Les organisateurs dressent par ailleurs un bilan positif des trois jours de fête avec des soirées sold-out, attirant dimanche soir jusqu'à 3.000 personnes "le tout sans débordement et ce depuis plusieurs années", se félicite Romuald Lorquet, président du syndicat d'initiative. Même Julien Lapraille présent pour animer, dimanche après-midi, le marché de terroir s'est pris au jeu de la cavalcade de Herve en allant collecter dès 05h00 du matin auprès de la population locale. Les festivités s'achèveront par le traditionnel feu d'artifice (21h00) suivi du bal de clôture (22h00). (Belga)