Radios et télé bouleversent leur antenne pour Higelin

De nombreuses radios et télévisions ont bouleversé leurs programmes pour diffuser des éditions spéciales et des hommages à Jacques Higelin, après l'annonce de son décès intervenu vendredi matin.

- Journée spéciale sur France Inter

La radio publique a programmé une succession d'émissions dédiées au chanteur ce vendredi. Elle rediffusera notamment à 16H "radio vinyle" avec Antoine de Caunes et à 20H "l'heure bleue" de Laure Adler, puis proposera de 21H à minuit une soirée d'hommage présentée par Didier Varrod.

- Lecture musicale sur France Culture

France Culture proposera sur son antenne et sur son site plusieurs émissions et archives retraçant l'oeuvre et la vie du chanteur. En particulier, elle diffusera une émission spéciale de "La Dispute", à 19h, avec des critiques musicaux et des témoignages, puis rediffusera dimanche à 21H "Jeu et théorie du Duende de Federico Garcia Lorca", une "lecture musicale" avec le chanteur et son complice Dominique Mahut, enregistrée en 2014 à la Maison de la radio.

- Entretien sur Europe 1

Outre une programmation spéciale ce vendredi, Europe 1 rediffusera samedi à 16H un entretien que Jacques Higelin avait accordé en novembre à Isabelle Morizet, pour l'émission "Il n'y a pas qu'une vie dans la vie". Il s'y était confié pendant une heure sur sa vie et sa carrière.

- Portrait filmé et concert symphonique sur Arte

Arte diffusera ce vendredi soir à 22H55 "Higelin – Ce que le temps a donné à l’homme", un documentaire et portrait réalisé par Sandrine Bonnaire, qui était passé pour la première fois sur la chaîne européenne en novembre 2015, à l'occasion des 75 ans de l'artiste. Le film est visible dès à présent sur le site de la chaîne. ()

Les internautes peuvent en outre visionner sur la plateforme Arte Concert le spectacle "Higelin Symphonique", qui avait été filmé en 2015 à la Philharmonie de Paris. (https://www.arte.tv/fr/videos/063875-000-A/higelin-symphonique-a-la-philharmonie-de-paris/)

- Programmation musicale sur W9

La chaîne de M6 dédiée à la musique et au divertissement proposera ce vendredi en fin de soirée une "programmation musicale spéciale" pour saluer l'artiste.