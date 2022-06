Récent retraité, Thierry Luthers racontes les anecdotes "particulières, voire surréalistes" de ses 42 ans de carrière

Après 42 ans de carrière, le journaliste Thierry Luthers a pris une retraite bien méritée. Pour raconter cette vie devant les caméras et derrière les micros de radio, le journaliste de 63 ans a publié un livre intitulé ‘Souvenirs souvenirs’.

"Dans la vie, il ne faut pas avoir de regrets ni de remords. J’ai eu une belle carrière, très variée, et c’est ce qui a fait sa richesse", avance celui qui participera à sa dernière émission ce jeudi soir.

Il a bu et fumé avec Serge Gainsbourg

Au travers de l’écriture de son livre, l’auteur a voulu "se faire plaisir" et "faire plaisir au lecteur" en "allant rechercher dans [ma] mémoire."

Il partage ses souvenirs d’expériences professionnelles qu’il qualifie de "très enrichissantes, parfois même un peu particulières, voire surréalistes."

Un exemple de rencontres que Thierry Luthers rapporte dans son livre est celle de Serge Gainsbourg, "la plus inoubliable". "Je devais l’interviewer, mais la régie où on devait aller n’était pas prête. J’ai patienté avec lui pendant une heure dans un petit local. On a bu du champagne et fumé quelques clopes comme des vieux copains de régiment", se rappelle le journaliste.

Je n'ai jamais cuisiné de ma vie

Après une carrière dans le divertissement, c’est vers le journaliste sportif que se tourne l’historien de formation. Il aura vécu les plus grands événements en commentant des Jeux Olympiques et la Coupe du monde. "Je dis toujours que le commentaire sportif en direct à la radio est très émotionnel et ça l’est tout particulièrement quand il s’agit d’athlètes belges", dit-il en citant les exploits de Justine Henin et Tia Hellebaut aux Jeux olympiques d’Athènes puis de Pékin.

Désormais, Thierry Luthers a rangé sa panoplie de commentateur. Mais il ne range pas le micro pour autant. Il va continuer ses concerts ‘Thierry chante Johnny’ et ‘Thierry chante et raconte Johnny’ qu’il fait depuis déjà quelques temps.

En-tout-cas, la reconversion du journaliste ne sera pas culinaire, "je n’ai jamais cuisiné de ma vie", admet-il. "Je me suis amélioré ces dernières semaines, maintenant, je sais cuire un œuf, mais mes compétences culinaires s’arrêtent là", confie-t-il.

"Je ne sais pas cuisiner, je ne sais pas bricoler, je ne sais pas jardiner et je ne fais pas de sport, mais j’essaie d’exploiter mes petits talents", se justifie encore l’ancien journaliste qui va laisser un grand vide dans le monde audiovisuel de notre pays.