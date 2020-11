Rencontre avec Christophe Pauly, sacré chef de l'année par le Gault & Millau: "On ne l'est qu'une fois dans sa vie"

C'est un chef wallon qui a été désigné chef de l'année par le prestigieux guide culinaire Gault et Millau lors d'une cérémonie virtuelle. Il s' appelle Christophe Pauly et tient le restaurant Le Coq au champs à Soheit-Tinlot en province de Liège. Malheureusement, comme tous les restaurants, il est aussi actuellement fermé. Mais le chef assure tout de même un service de livraison à domicile qui fonctionne très bien.

Depuis ce matin, il a reçu près d'une centaine de messages. Le chef Christophe Pauly vit ce titre de meilleur chef de l'année comme une nouvelle consécration.

"C'est clair que c'est de l'émotion parce que c'est un super titre. Chef de l'année, on ne l'est qu'une fois dans sa vie. C'est une reconnaissance pour un travail qui est accompli mais c'est aussi un super boost parce que moi ça me conforte justement dans l'idée du travail que je fais", confie le chef.

D'autant que le secteur est en crise en ce moment. Et si les tables et les chaises restent vide, la vente à emporter lui permet de rester à flot. Ce titre booste déjà les prochaines réservations.

"C'est pour une année mais aussi sur une carrière, c'est l'aura, c'est une réputation, une renommée, c'est pour toujours", ajoute-t-il.

Pour marquer le coup, la semaine prochaine, ses habitués dégusteront de la langoustine marinée et un pigeonneau à la verveine.

"C'est un peu ma signature, que je vais pouvoir adapter pour emporter. Mais je ne veux pas changer le prix parce que je trouve que ce ne serait pas cool par rapport à tous les clients qui nous suivent depuis le début", explique Christophe Pauly.

Le Coq au Champ, il le dirige depuis 17 ans. Le chef Pauly a déjà décroché une étoile, en attendant la deuxième.

"C'est un objectif secret, c'est l'objectif carotte. C'est ce qui permet de se dire : ben oui voilà OK j'espère la deuxième et on travaille pour... ça permet de ne pas reculer surtout".

Inspiré par la saisonnalité et l'authenticité des produits, Christophe Pauly cuisine près de 600 plats à emporter chaque week-end. Aujourd'hui, il attend la réouverture de son restaurant pour en profiter pleinement.

