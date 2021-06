Réouverture des CINÉMAS ce mercredi: voici notre sélection de films pour tous les publics

Les cinémas rouvrent enfin dès demain avec de nombreuses sorties de films après des mois de fermeture. Amélie Schildt était sur le plateau du RTL INFO Bienvenue avec une petite sélection de films à voir.

En famille, le premier film à conseiller, c’est sans aucun doute Cruella, le nouveau film de Disney. Cruella d’enfer, c'est la méchante des 101 Dalmatiens qui voulait faire des manteaux de fourrure avec les chiots. Elle a déjà été incarnée par Glenn Close, qui était diabolique, et cette fois, c’est Emma Stone qui reprend ce rôle, l’actrice de La La Land. Un peu comme dans Maléfique, on découvre le parcours de Cruella, on comprend comment elle est devenue aussi méchante. C'est un film conseillé dès 10 ans. Pour le plus jeunes, il y a le dessiné animé Tom et Jerry qui sort demain. Et là, c’est tous publics.

Une comédie française

Au niveau des comédies françaises, si vous aimez l’humour de Michèle Laroque, elle sort son nouveau film qui s’appelle "Chacun chez soi". C’est un peu dans l’esprit de Tanguy : une fille qui revient vivre chez ses parents, mais avec son compagnon. Les parents, c’est Michele Laroque et Stéphane de Groodt, et ils vont tout faire pour se débarrasser d’eux.

Si on aime se faire peur ?

Alors, vous ne pouvez pas manquer The Conjuring 3, la suite des dossiers Warren. Conjuring, c’est ce duo de chasseurs de fantômes : Ed et Lorraine Warren. Cette fois, ils enquêtent sur un meurtrier qui serait en fait possédé par le diable. Les enquêteurs se battent pour protéger l’âme d’un petit garçon. C’est plus que noir, c’est déjà un film d’horreur.

Nomadland, le film qui s’est démarqué aux Oscars

Nomadland, c'est un film de femmes, très fort, réalisé par Chloé Zaho, avec Frances Mac Dormand. On est dans l’Ouest américain et on suit une femme victime de la crise économique. C’est entre le road movie et le drame social, et c'est très touchant.

Les cinémas rouvrent demain, mais attention : n’oubliez pas que vous devez réservez vos places à l’avance.