Rixe à Orly: les rappeurs Booba et Kaaris en attente d'être jugés à Créteil

Après leur violente bagarre mercredi à l'aéroport d'Orly, les frères ennemis du rap français Booba et Kaaris attendaient vendredi à Créteil d'être jugés avec leurs clans respectifs pour violences volontaires.

L'audience réunissant la star du rap français, 41 ans, et son ex-poulain Kaaris, 38 ans, qui ont passé les deux dernières nuits en garde à vue, était attendue en fin d’après-midi ou dans la soirée devant le tribunal correctionnel.

Ils doivent être jugés en comparution immédiate pour violences aggravées avec neuf proches ayant pris part à la rixe. Trois autres personnes qui avaient également été placées en garde à vue ont été libérées.

Certains, dont les deux rappeurs, seront aussi jugés pour vol aggravé pour avoir notamment pris des bouteilles dans un magasin pour frapper leurs rivaux.

Les prévenus risquent jusqu'à sept ans de prison et 100.000 euros d'amende, selon le parquet.

La défense de Booba espérait obtenir un renvoi de l'audience à une date ultérieure en raison notamment du nombre important de prévenus.

L'audience, guettée sur place par de nombreux journalistes, quelques curieux et des supporteurs des deux clans, doit exceptionnellement avoir lieu dans la salle de la cour d'assises, équipée de deux boxes qui permettront de séparer les deux rappeurs, devenus rivaux après avoir été très proches.

Mercredi, tous deux devaient prendre un avion à Orly pour Barcelone, où il devaient se produire dans la soirée. Mais avant d'embarquer, leurs deux clans se sont violemment affrontés sous les yeux de passagers éberlués, dont certains ont filmé la scène.

Les vidéos, visibles sur les réseaux sociaux, montrent les deux rappeurs s'invectiver avant que la scène ne dégénère en bagarre générale impliquant une dizaine d'hommes au milieu des voyageurs et dans une boutique de duty-free.

Cette bataille rangée a entraîné de légers retards de vol et la fermeture temporaire du hall d'embarquement où elle a eu lieu.

- "Légitime défense" -

Aéroports de Paris a déposé plainte pour "trouble à l'ordre public avec préjudice d'image et financier", ainsi que "mise en danger de la vie d'autrui", la bagarre ayant empêché selon la société la mise en place d'un périmètre de sécurité autour d'un bagage abandonné.

Une deuxième plainte a été déposée par Air France qui a chiffré à 8.500 euros son préjudice dû aux retards subis par plusieurs de ses appareils.

Le gérant de la boutique de duty-free, qui a également déposé plainte, a lui fait état de 54.000 euros de dégâts, selon cette même source.

Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir provoqué l'affrontement.

Le clan de Kaaris "est à l'initiative" et "le groupe de Booba a d'abord chercher à se défendre", avant de prendre "le dessus" sur son adversaire, affirme Yann Le Bras, avocat de Booba.

David-Olivier Kaminski, l'un des avocats de Kaaris, estime au contraire que son client a été attaqué par le clan de Booba.

S'il y a renvoi de l'audience, il espère que Kaaris "puisse retrouver la liberté" dès aujourd'hui.

Les rappeurs, qui à l'origine s'affrontaient plutôt lors de joutes verbales en public dans les cités, ont trouvé ces dernières années sur les réseaux sociaux un nouveau terrain de jeu pour se "clasher". Mais cela va parfois plus loin.

Booba s'est déjà battu en 2013 avec le rappeur La Fouine, à Miami. En 2014, c'est un autre de ses rivaux, Rohff qui avait violemment agressé un vendeur distribuant la marque de vêtements de Booba dans une boutique parisienne, des faits qui lui ont valu une condamnation à cinq ans de prison.

Ces heurts, relayés par les réseaux sociaux, s'inscrivent parfois dans une stratégie de communication. Selon une source policière, les enquêteurs n'excluent d'ailleurs pas que la rixe de mercredi soit un "coup de communication" monté par un des clans.

"Le fait de se retrouver dans un lieu neutre, public, sans armes, où l'on sait que si on se confronte ça ne fera pas trop de dégâts (...), ça pourrait ne pas être le hasard", souligne cette source. De plus, "lorsque les policiers sont arrivés, ils ont cessé immédiatement de se battre", or "les policiers n'étaient pas nombreux".

