Rock en Seine dévoile ses premiers noms: Justice, PNL, Post Malone

Deux duos français, Justice pour l'électro, PNL pour le rap, et la sensation hip hop Post Malone, mènent le train des premiers noms à l'affiche de Rock en Seine (24-26 août), dont le promoteur américain AEG est désormais actionnaire.

Parmi les 21 artistes dévoilés mardi par les organisateurs, soit un tiers de la programmation finale, le rappeur américain Macklemore et Thirty Seconds to Mars, le groupe de rock mené par l'acteur Jared Leto, constituent deux autres têtes d'affiche d'une programmation qui s'annonce éclectique.

"Nous voulons rester fidèles à l'ADN de Rock en Seine, mais nous devons aussi nous adapter à l'évolution des goûts du public", a expliqué à l'AFP la nouvelle directrice du festival Sarah Schmitt, qui a succédé à François Missonnier, un des trois créateurs de l'événement.

"Ce sera la première fois qu'un groupe de hip hop, qui plus est français, sera tête d'affiche du festival", a-t-elle ajouté à propos du duo PNL.

La chanteuse britannique Anna Calvi, les groupes de rock indépendant américains Cigarettes After Sex, The Black Angels, Dirty Projectors, King Gizzard & The Lizzard Wizard, l'électro-pop des Australiens Parcels, les soeurs "country" suédoises de First Aid Kit, ou encore les djs électro Bononbo et Carpenter Brut donnent du relief à un plateau qui ne comporte pas pour l'heure de grosse star.

D'autres noms seront dévoilés en avril par les organisateurs.

En attendant, pour sa 16e édition, le festival francilien situé au Domaine de Saint-Cloud est à un tournant de son histoire, un an après son rachat par l’homme d’affaires Matthieu Pigasse, via sa holding Les Nouvelles éditions indépendantes (LNEI). Car fin janvier, le géant américain AEG, numéro deux mondial dans la gestion des salles de concerts et qui compte dans son écurie des artistes comme les Rolling Stones, a officialisé son entrée dans son capital.

"Avec ce partenaire, nous devrions développer notre réseau de programmateurs, c'est forcément un aspect très important", explique Sarah Schmitt, insistant sur le fait qu'"il n'y a cependant pas la volonté de transformer radicalement Rock en Seine".

La concurrence est néanmoins de plus en plus forte à Paris et alentours, entre Solidays, Download Festival, We Love Green, et surtout Lollapalooza, monté par Live Nation, numéro un mondial de la production de spectacles et rival d'AEG.

Non content de présenter un plateau très relevé pour la deuxième édition de Lollapalooza en juillet (Depeche Mode, The Killers, Gorillaz...), Live Nation France va organiser une soirée à l'U Arena de Nanterre, plus grande salle couverte d'Europe (40.000 places), le 24 août, soit le jour même de l'ouverture de Rock en Seine. Au programme: la star du rap US Kendrick Lamar, le groupe N.E.R.D. mené par Pharrel Williams et les vétérans français d'IAM.

Un choc frontal inédit, qui aura peut-être des conséquences sur les ventes de billets pour Rock en Seine, habitué à remplir sa jauge de 40.000 personnes par soir (120.000 au total). D'autant que pour la première fois en six ans, une légère augmentation de tarifs est prévue dans certaines catégories.