Rock Werchter - Une festivalière signale une agression sexuelle à la police locale

(Belga) Une jeune festivalière a signalé une agression sexuelle à la police locale lors du Rock Werchter, a fait savoir samedi le parquet de Louvain. Les faits se seraient produits jeudi soir ou vendredi matin en marge du festival.

"A sa demande, la jeune femme n'a pas encore été entendue. Cela ne se fera que dans quelques jours. Nous ne savons donc pas encore exactement ce qu'il s'est passé. Pour être clair, il s'agit d'une possible agression sexuelle et non d'un viol", explique le parquet, qui n'a pour l'instant pas connaissance de l'âge de la victime. (Belga)