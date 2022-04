Royaume-Uni: quatre artistes en finale du prestigieux prix Turner

(Belga) Quatre artistes ont été sélectionnés mardi pour la finale du prix Turner, prestigieuse récompense britannique d'art contemporain, et seront exposés à Liverpool avant la remise des prix en décembre.

Parmi les nommés figure notamment Heather Phillipson, familier du public pour sa sculpture d'une cerise géante surplombant un monticule de crème fouettée, une mouche et un drone qui a trôné jusqu'en mars à Trafalgar Square, en plein centre de Londres. Les autres nommés sont la photographe britannique Ingrid Pollard, la sculptrice Veronica Ryan et l'artiste "non-binaire" Sin Wai Kin. "Avec de nombreux musées et galeries ouvrant de nouveau leurs portes en mai 2021, les 12 derniers mois ont été formidables pour l'art contemporain britannique, comme le montre cette sélection riche et variée pour le prix Turner", s'est réjoui le directeur de la Tate Britain et co-président du prix Alex Farquharson. Pour la première fois depuis 2007, les quatre artistes seront exposés à la Tate Liverpool entre le 20 octobre et le 19 mars 2023. C'est dans cette ville du nord de l'Angleterre que sera remis le prestigieux prix en décembre. L'année dernière, le collectif d'artistes nord-irlandais Array Collective, dont les oeuvres se veulent un écho aux problèmes de l'Irlande du Nord, avait remporté le prix. Créé en 1984, le Turner Prize, nommé en hommage au peintre William Turner, est réputé pour son anticonformisme et familier des controverses. (Belga)