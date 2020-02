Sa comptine "Pirouette cacahuète" a bercé votre enfance: Gabrielle Grandière est décédée

Gabrielle Grandière est décédée ce mardi 25 février. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais l'une de ses chansons a sûrement bercé votre enfance.

Sa comptine aurait marqué des millions d'enfants. Gabrielle Grandière, à qui l'on doit la célèbre chanson "Pirouette cacahuète" est décédée. Elle avait 99 ans.

La Française avait raconté l'histoire de sa célèbre chanson au journal français Le Maine Libre. Elle était alors institutrice à Alençon, c'était en 1953. "Je me suis mise au bureau et au bout d'un moment, je me suis dit: c'est bon, on va essayer. J'ai essayé sur les enfants. Ils étaient ravis. Pourquoi j'ai mis "pirouette cacahuète" ? Je n'en sais absolument rien, j'ai fait n'importe quoi", plaisantait-elle.