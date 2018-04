Saint-Gilles: une vente aux enchères au profit de la Plateforme de soutien aux réfugiés

(Belga) Un collectif d'artistes bruxellois organisera, les 20, 21 et 22 avril prochains, "Peace of Art", une exposition-vente aux enchères d'œuvres d'art au profit de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés.

L'idée de cette vente aux enchères, qui sera organisée à la Maison du Peuple de Saint-Gilles en collaboration avec la commune et la Plateforme citoyenne, "a germé l'automne dernier en entendant les bénévoles de la Plateforme dire qu'il leur manquait des fonds pour équiper le centre d'accueil 'La Porte d'Ulysse' à Haren", explique le collectif dans un communiqué. Ce dernier a donc lancé, début mars, un appel aux artistes plasticiens, auteurs de bandes dessinées, graveurs, peintres, photographes et sculpteurs. Leurs oeuvres seront exposées à la Maison du Peuple de Saint-Gilles les 20, 21 et 22 avril, puis mises aux enchères le dimanche 22 avril à partir de 14h00. L'intégralité des fonds récoltés sera reversée à la Plateforme. Parmi les artistes ayant répondu favorablement à cette initiative figurent notamment Mohammed Alani, Sonia Aniceto, Pascal Bernier, Muriel de Crayencour, Kikie Crêvecoeur, Natalia de Mello, Eddy Devolder, Benoît Félix, Anne Marie Finné, Mireille Liénard, Karine Marenne & Messieurs Delmotte, Christine Nicaise, Jean-Pierre Ransonnet, Bob Van der Auwera, Thomas Van Gindertael, Dirk Verhaegen et Lionel Vinche. (Belga)