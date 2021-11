Sept concerts à venir dans l'hôtel de ville de Bruxelles pour le Music City Hall

(Belga) Sept groupes de musique se produiront dans sept salles différentes de l'hôtel de ville de Bruxelles le dimanche 14 novembre, à l'occasion de la quatrième édition de Music City Hall, a annoncé lundi l'échevine bruxelloise de la Culture, Delphine Houba.

L'événement, qui met à l'honneur l'architecture de l'hôtel de ville et des artistes locaux, devait normalement se dérouler en juin, mais avait été reporté en raison de la pandémie de coronavirus. Les concerts - gratuits - commenceront à 13h00. Chaque visiteur peut s'inscrire à un maximum de quatre concerts via musiccityhall.brussels et devra présenter un Covid Safe Ticket valide. L'affiche est composée de Casimir Liberski + Penelope Antena, Morgan, Juicy, 2 Times Nothing, Lubiana, Reinel et Françoiz Breut et l'équipe de Kiosk Radio assurera la bonne ambiance dans la cour intérieure. "La ville de Bruxelles souhaite mettre en valeur la musique belge dans toute sa diversité", a expliqué l'échevine. "Grâce au Music City Hall, les gens peuvent également découvrir ou redécouvrir l'un des plus beaux bâtiments de notre capitale dans une atmosphère unique." (Belga)