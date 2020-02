Sept représentations pour 50.000 spectateurs ce week-end: Disney on Ice fait toujours recette à Forest National

Le spectacle existe depuis les années 80 et attire toujours des milliers d’enfants qui viennent souvent déguisés pour assister au show de patin à glace.

Sceptre en plastique clignotant à la main, ils déambulent fièrement dans les allées de la salle de concert la plus rock de Belgique. Tableau surprenant. Les petits fans de la Reine des Neiges et autres dessins animés de Disney investissent Forest pour assister à un total de 7 représentations ce week-end. A chaque fois, le show de patin à glace made in Disney fait salle comble. Plus de 50 000 spectateurs en trois jours. De quoi faire pâlir d’envie les chanteurs les plus aguerris.

Comment durer ?

Le show "Disney On Ice" existe depuis les années 80, époque de gloire des spectacles de patins à glace. Pour réussir à durer, la production se doit de rester dans l’air du temps et surtout se renouveler, puisque le spectacle est un rendez-vous annuel dans la capitale bruxelloise. Cette année, 50 personnages se rassemblent ainsi sur la patinoire, emmenés bien sûr par l’éternel Mickey. Des plus classiques - Cendrillon, Blanche-Neige, la Belle et la Bête ou le Roi Lion - aux petits derniers en vogue tels que la désopilante Fourchette de Toy Story 4.

Sans surprise, la mise en scène fait la part belle à LA star de la nouvelle génération de princesses : la Reine des Neiges. Tout un décor est reconstitué sur la glace. Le château d’Arendelle se dresse fièrement tandis que des effets pyrotechniques rythment les moments clé de l’intrigue. Tout y est. La neige tombe même- presque- pour de vrai. Pour séduire des bambins accros à la tablette autres outils de notre époque, les effets spéciaux sont impératifs.



Entre 39 et 45 euros par personne



"Disney On Ice" utilise aussi les recettes qui cartonnent au pays de Mickey, le parc d’attractions « Disneyland Paris ». Dès que les familles franchissent les portes de Forest, elles débarquent dans une monde de tentation pour les plus jeunes. Du stand de bonbons, à l’espace photo 'Reine des Neiges' - encore elle - qui côtoie judicieusement la boutique de produits dérivés. Pour s’offrir une parenthèse magique, ils ont déboursé entre 39 et 45 euros par personne. A quatre, comptez donc une soirée à 156 euros minimum, à condition de résister aux fameux sceptres lumineux, seaux de popcorns et autres coloriages proposés à la sortie. « C’est toujours moins cher que de s’offrir une journée au parc d’attractions », confie une maman qui considére la soirée « Disney On Ice » comme une alternative à « Disneyland Paris ».

Sur scène, la qualité des prestations est en tout cas indéniable. La production mise sur un casting international. Des patineurs de haut niveau venus des quatre coins du monde. Quant à Pumba, à quatre pattes parfaitement à l’aise sur des patins, il a de quoi surprendre. "Mais comment il fait ?" tente de décrypter Alex, du haut de ses 7 ans. Pas question de révéler tous les secrets de leurs personnages préférés.