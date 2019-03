Séries Mania: Le Grand Prix attribué à la série britannique "The Virtues"

(g-d): les membres du jury de Séries Mania Daniel Grou, Delphine de Vigan, Audrey Fleurot, la présidente du jury Marti Noxo, Juliana Margulies et Thomas Lilti, le 22 mars 2019 à LilleFRANCOIS LO PRESTI

Le Grand Prix du festival Séries Mania, dont la dixième édition s'est achevée samedi à Lille, a été décerné à la série britannique "The Virtues" par le jury présidé par l'Américaine Marti Noxon.

Cette série de 4 X 46 minutes créée par Shane Meadows ("This is England") et Jack Thorne, qui sera diffusée sur Channel 4, est un drame psychologique qui suit un homme qui noie sa solitude dans l'alcool avant de renouer avec sa soeur, perdue de vue depuis 30 ans.

Stephen Graham, qui joue le personnage principal, a reçu quant à lui le prix du meilleur acteur.

Le prix d'interprétation féminine a été attribué à Marina Hands pour la série Mytho (Arte en France et en Allemagne, Netflix a acheté les droits pour le reste du monde), qui a également reçu le "prix du public", désigné par le vote des téléspectateurs.

La série israélienne "Just for today" a reçu pour sa part le prix spécial du jury.

Au total, dix séries internationales (dont deux françaises) étaient en compétition et présentées en avant-première mondiale depuis le 22 mars.

Dans la compétition française, c'est la série fantastique "Une Ile", réalisée par Julien Trousselier pour Arte, avec Laeticia Casta, qui a reçu le prix de la meilleure série, attribué par un jury de la presse internationale.

Toujours dans cette compétition, Carole Weyers a reçu le prix de la meilleure actrice pour la série policière de France 2 "Double Je" et Grégory Montel celui du meilleure acteur pour la comédie "Le Grand Bazar" pour M6.

Pendant toute la durée du festival, le public et les professionnels ont pu assister en première mondiale à la projection de deux épisodes de chaque série de la compétition internationale en présence de leurs équipes.

Ce dixième festival Séries Mania, deuxième à Lille après huit éditions à Paris, s'achevait samedi soir avec la cérémonie de remise des prix dans la salle du Nouveau Siècle, puis avec de la projection en avant-première de la série Hanna d'Amazon Prime.