Shaggy et Youssou N'Dour à l'affiche du festival Couleur Café en juin prochain

(Belga) Shaggy et Youssou N'Dour seront à l'affiche du prochain festival de musique Couleur Café, ont annoncé les organisateurs jeudi. Le festival se déroulera du 26 au 28 juin 2020 à la Place de l'Atomium à Bruxelles.

"Avec plus de 25 ans de carrière et des succès comme 'It Wasn't Me' et 'Boombastic', Shaggy est très attendu pour la première fois à Couleur Café", ont souligné les organisateurs dans un communiqué. Shaggy, associé à Sting, est reparti en février dernier avec le Grammy Award du meilleur album reggae, le deuxième pour le chanteur jamaïcain après celui remporté en 1996 avec l'album 'Boombastic'. Youssou N'Dour sera également de la fête fin juin à Bruxelles. Le chanteur sénégalais se produira alors pour la 7e fois sur la scène de Couleur Café. Côté hip-hop, Brihang, qui s'est fait connaître grâce au single 'Steentje', Le 77 et les rappeurs Caballero & JeanJass ont aussi été confirmés par les organisateurs. (Belga)