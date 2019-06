Soirée Octaves de la Musique 2019: 10 rencontres musicales inédites entre les lauréats

(Belga) Les lauréats de la 16e édition des Octaves de la Musique, qui récompensent les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, se sont produits lundi soir dès 20H30 lors d'une grande cérémonie organisée à la salle de concert de La Madeleine à Bruxelles. Elle a été retransmise sur les chaînes de télévision locales, à commencer par BX1. Ses journalistes Jessica Matthys et Pierre Beaudot assuraient en effet la présentation, respectivement sur scène et dans les coulisses.

La singularité de l'émission est de mélanger les genres et d'impulser des moments de création musicale. Les lauréats sont invités à se produire tout du moins en duo sur scène. Sur 17, seuls Veence Hanao et Le Motel, récompensés pour "Bodie" dans la catégorie "Album de l'année", et Baloji, lauréate dans les catégories "Musique du monde" et "Concert de l'année", étaient absents. Avec Antoine Pierre, lauréat de la catégorie "Jazz", l'Or du Commun a ouvert la soirée en interprétant le titre "Sous les pavés" de son album "Sapiens", qui a valu au groupe d'être récompensé dans la catégorie "Musiques urbaines". Jean-Louis Rassinfosse, "Octave d'honneur", a accompagné Typh Barrow, désignée "Artiste de l'année", avec sa chanson "The absence". Le contrebassiste a été son premier professeur de jazz au consevatoire. Il a également interprété "La Javanaise" et "En los Campos en Flor" avec Jean-Philippe Collard-Neven, pianiste qui joue depuis longtemps à ses côtés et qui a été nominé dans les catégories "Musique classique" et "Musiques du monde". Florian Noack (prix de la musique classique avec "Album d'un voyageur") a joué son morceau "Shushiki" avec Kùzylarsen (prix de la Chanson française avec "Le long de ta douceur"). Ce dernier a également chanté le titre éponyme de son album avec Amnar 808, Octave Pointculture. Amnar 808 a encore joué avec The Klets, groupe lauréat du prix "Zinneke". Zoë Mc Pherson (lauréate de la catégorie "Musiques électroniques" avec "String Figures") a partagé la scène avec Benoît Mernier (lauréat de la catégorie "Musique contemporaine" avec "A Wake of Music"). Sonnfjord (lauréat "Pop/Rock" avec "City Lights") s'est produit avec Claire Goldfarb et Jean Jadin de "Petit Charlot", Octave de la fédération des jeunesses musicales Wallonie-Bruxelles. Ocatve Fun Radio, HIDDN a joué avec l'ensemble Barroco Tout, Octave de la ministre de la Culture. Pour le titre "Dernière Danse", Ester Peony, la candidate roumaine lors de la demi-finale de l'Eurovision, les a rejoints sur scène. (Belga)