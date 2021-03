Sorte BD. Bartleby, le scribe. S'opposer à l'ordre établi, une BD dans l'air du temps ! C'est l'histoire d'un jeune homme, Bartleby, engagé dans une étude de notaire dans le New-York des banquiers de Wall Street qui après avoir été un employé modèle refuse soudain d'exécuter une tâche de son patron. Tout à coup la machine bien huilée se dérègle. Le héros, décide, poliment mais fermement de dire non ou plutôt "Je préférerais ne pas". Cette BD raconte un texte fondateur qui inspira Gandhi et le mouvement des Droits Civiques de Martin Luther King. Le dessinateur José Luis Munuera en donne une illustration graphique stimulante qui résonne aujourd'hui avec les mesures prises en ces temps de coronavirus.

Cette BD est l'occasion d'une redécouverte. Celle d'un texte (une nouvelle) crée par l'auteur de Moby Dick, Herman Melville. L'occasion pour le lecteur de réfléchir à la société qui nous entoure tout en s'évadant à travers les magnifiques dessins de José Lius Munera. L'image la plus symbolique est celle de la fenêtre qui donne sur un mur !

Le héros prénommé Bartleby vient juste d'arriver pour renforcer une équipe de notaire chargé de gérer les affaires de banquiers de New-York. Nous sommes dans le quartier de Wall Street en ce 19ème siècle qui voit le capitalisme financier prendre son essor. Et voilà donc, notre héros, face à son nouveau bureau. Un pupitre qui donne sur une fenêtre murée.

Un fenêtre qui donne sur un mur !

Au début, le jeune homme se montre efficace. Il pousse même ses deux autres collègues gratte-papiers à travailler plus. De quoi séduire son patron qui admire ce garçon discret qui s'acquitte de son devoir sans sourciller. Mais voilà, un jour Bartleby décide de ne plus exécuter les tâches demandées sans pour autant vouloir quitter son lieu de travail qui est son gagne-pain. Il lance à son patron : "I would prefer not". Soit, en français : "je préfèrerais ne pas".

Je préfèrerais ne pas.

Soudain, la machine se dérègle. Ce qui était une évidence devient un combat. Le patron ne sait pas quoi faire car au fond, Bartleby n'a rien fait de mal. Aucun agression physique, pas de propos haineux. Il est juste là, déterminé à ne rien faire. Et comme me l'explique José Luis Munuera, l'attitude de son employé pousse son patron à ce s'interroger sur la société qui l'entoure.

Le dessinateur espagnol ne se contente pas d'illustrer le texte. Dans cet BD, il propose une vision graphique originale. Il décide de lancer ses personnages dans des ballades dans New-York pour discuter du cas Bartleby. L'occasion de faire vivre la ville à travers son coup de crayon particulier qui mélange réalisme et caricature. A l'image de Bartleby, l'auteur crée un univers envoûtant.

Une réflexion sociologique.

Grâce à des couleurs intelligemment dosées, Bartleby, le scribe, réussit à stimuler l'imagination sans perdre le lecteur. Celui-ci est à l'image de la voix off qui anime le récit un spectateur d'un monde qui dérape. Comme le dit José Luis Munuera "la pièce se casse, la machine déraille car soudain l'humain ne veut plus être une photocopieuse!." Le héros agit avec conviction mais sans violence.

La nouvelle de Melville est d'ailleurs un texte fondateur qui inspira Gandhi et le mouvement des Droits Civiques de Martin Luther King. Dans ces temps particulier où les mesures pour lutter contre la pandémie sont de plus en plus mal vécues, cette BD résonne bien dans l'air du temps.

Une BD dans l'air du temps.

Sans jamais s'éloigner de la force des morts, José Luis Munuera réussit ici une superbe adaptation graphique. L'auteur qui vit à Grenade a travaillé en confinement et espère aussi retrouver plus de liberté. Mais comme il me le dit : "travailler par internet n'est pas nouveau pour un dessinateur de BD qui souvent travaille à distance avec ses scénaristes et directeur de collection." Nul doute, Bartleby, le scribe est à ne pas manquer. A déguster dans son jardin où dans un parc, les pieds dans l'herbe!

Bartleby, le scribe aux éditions Dargaud.

Dessin et scénarion : José Luis Munuera