Sortie BD. La fortune des Winczlav. Qui sont les ancêtres de Largo Winch ? Derrière cette question un récit inédit en 3 tomes qui ne demande pas d'avoir lu les aventures du héros milliardaire crée par Jean Van Hamme. Par contre, le scénariste est bien l'auteur de cette histoire tourbillonnante qui multiplie les protagonistes sur plusieurs générations. Une odyssée passionnante du Monténégro à New-York puis dans les terres sauvages de l'Ouest. De la passion, de la l'amour, des trahisons. Une saga mise en images par Philippe Berthet (Pin up) qui emporte le lecteur dans une aventure sans temps mort.

Etrange projet à première vue. Revenir à l'origine de la fortune d'un héros populaire : Largo Winch. Et pourtant. Il y a une évidence. C'est Jean Van Hamme, créateur de Largo Winch qui est à l'origine de cette initiative. Raconter l'arbre généalogique d'un personnage crée en 1976 et qui depuis à fait son chemin. Largo Winch désormais un avenir sans lui (il est désormais réalisé par le tandem Francq-Giacometti). MAis son passé appartient toujours à son créateur. "Jean, ne voulait pas se relancer dans une longue série mais raconter une histoire dense et courte" m'explique Philippe Berthet. Le dessinateur a hésité avant de se lancer dans cette aventure. Mais au fond, cette BD est une récit qui n'a pas de lien directe avec Largo Winch donc c'est de l'inédit.

Pa nécessaire d'avoir lu Largo Winch. Philippe Berthet, dessinateur

Tout commence ici en 1848 en Europe, c’est le Printemps des peuples, et ce du Monténégro à la Belgique. Dans ce ce tumulte révolutionnaire, médecin idéaliste, Vanko Winczlav est en plein cœur de la vague de violence qui gagne les provinces serbes. Trahi et vendu aux soldats turcs, brisée par la mort de la femme qu'il aime, il finit par trouver de l’aide auprès d’une jeune Bulgare nommée Veska. Tous deux finissent par embarquer vers le Nouveau Monde. Un couple sans amour mais avec un avenir qui va prendre forme à travers plusieurs générations. Ce qui intéresse Jean Van Hamme c'est plonger ses personnages dans l'Histoire avec grand H mais aussi lancer des défis au dessinateur....

La guerre de sécession en une planche. Philippe Berthet, dessinateur

Pour Philippe Berthet, la force du scénario est son rythme. A lui, de compenser avec sa palette graphique pour donner de la cohérence et du plaisir au lecteur. Son trait très précis donne aux compositions de ses planches de la puissance mais aussi de la douceur. Le tout dans des décors très détaillé. Ses personnages sont reconnaissables se mélange d'élégance et de distance. Reste une difficulté. Les faire vieillir car le récit passe rapidement d'une décennie à l'autre. Un défi compliqué avoue le dessinateur lorsqu'il s'agit des femmes.

Faire vieillir les femmes est très difficile pour moi. Philippe Berthet, dessinateur

Les rebondissements de "La fortune des Winczlav" tiennent le lecteur en haleine. Jean Van Hamme prouve qu'il reste un grand raconteur d'histoire dans la lignée de sa saga romanesque Les Maîtres de l’Orge. A travers les péripéties des personnages, le lecteur croise Buffalo Bill ou l'inventeur des machines à coudre Singer. Pour illustrer l'esprit de la BD, il fallait une couverture qui donne envie.

Une couverture de BD est un enjeu clé. Philippe Berthet

Au final, ce récit prévu en 3 parties est un tour de force. Une saga familiale et historique avec des dialogues percutants. Pas la peine d'avoir lu la série Largo Winch pour profiter pleinement de ce premier album. Un nouveau duo pour les fans d'aventure !

La fortune des Winczlav aux éditions Dupuis.

Scénario: Jean Van Hamme

Dessin: Philippe Berthet