Vous cherchez une BD pour partir à l'aventure? La série "Laowai" est peut-être faite pour vous

Sortie BD. "Laowai" veut dire étranger en chinois. Cette série en trois tomes plonge le lecteur dans une guerre de pouvoir en Chine: la guerre de l'Opium ! Si le nom rappelle vaguement quelque chose, elle reste un conflit méconnue et longtemps caché par les puissances coloniales de l'époque. Au côté de deux soldats français, engagés dans cette expédition, cette BD propos une grande aventure romanesque et exotique magnifiée par des dessins inspirées.

Une plongée dans une histoire méconnue? Une BD pour partir à l'aventure? Si cela vous tente, la série "Laowai" est faite pour vous. Le récit en trois tomes est désormais complet ce qui permet de tout lire en une fois. Alors de quoi parle-t-on? Tout simplement d'une guerre qui laisse aux Chinois un traumatisme encore vivace: la guerre de l'Opium. Un conflit qui a conduit à un drame: l'incendie du Palais d'été et la chute de l'Empire du Milieu.

"La guerre de l'Opium reste encore dans les mémoires en Chine"

Tout commence en 1859. L'Empereur Napoléon III et le royaume d'Angleterre préparent une nouvelle campagne contre la Chine. Deux amis de longues dates, François Montagne et Jacques Jardin, veulent à tout prix en faire partie. Après une sélection et un entrainement draconiens, ils embarquent finalement pour l'Empire du milieu. Les deux hommes vont découvrir très vite que derrière les motivations politiques et diplomatiques de cette guerre se cache un enjeu bien moins noble: la commercialisation de l'opium en Chine.

Le scénario de Didier Alcante alterne avec brio les scènes d'actions et les moments intimistes. L'objectif reste avant tout de créer une saga romanesque exotique. Nos deux héros sont attachants tout comme le personnage de la jeune Chinoise mariée à un diplomate français, à la fois mystérieuse et rebelle. Les dessins de Xavier Besse apportent une vraie authenticité à la BD. Grand connaisseur de la Chine et de son art, celui-ci connait très bien les us et coutumes de l'époque.

"J'ai une passion pour la Chine"

Résultat, la série "Laowai" réussit à maintenir un souffle épique tout au long des albums. Les cases colorées et le trait élégant de Xavier Besse sont spectaculaires. Le dessinateur est d'ailleurs un fin connaisseur des codes graphiques chinois.

"L'art de dessiner sans filet"

Une belle réussite pour cette BD historique qui aurait méritée d'être un peu plus prolongée. Une série en trois tomes qui fera un bon cadeau aux amoureux de saga aventureuse.

Loawai chez Glénat

Scénario: Didier Alcante Dessin: Xavier Besse.