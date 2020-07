Sortie BD. "Les Enfants de la Résistance". Une série historique pour petits et grands. En cette période de grandes vacances, cette BD est idéale pour un moment de partage entre générations sur la deuxième guerre mondiale. Attention, ne vous y trompez pas, il s'agit bien d'albums jeunesse qui servent d'ailleurs de supports pédagogiques dans certaines classes. Nous sommes dans un petit village de France occupé par l'armée allemande. Trois enfants refusent de se soumettre à l'ennemi. Mais comment s'opposer à un si puissant adversaire quand on n'a que treize ans ?

En cette période de vacances scolaires, l'heure est à la détente mais aussi au plaisir partagé autour d'une BD. Voici une série historique très réussie. Elle est sans nul doute une des meilleures sur le thème de la seconde mondiale et de la résistance, adressée à un public jeunesse. "Les Enfants de la Résistance" sont déjà à leur 6ème tome. Un succès qui s'explique par l'intelligence des auteurs qui trouvent le ton juste sans tomber dans la caricature. Nous suivons le destin de trois gamins qui vont devoir faire des choix alors que la France est occupée par l'armée allemande. Mais comment s'opposer à un si puissant adversaire quand on n'a que treize ans ?

Un volontaire, un timide et une Allemande.

François, Lisa et Eusèbe sont des héros auxquels chaque enfant ou adulte peut s'identifier. A travers leurs actions et leurs questionnements, l'histoire évolue comme la guerre qui se joue avec ses drames et ses retournements de situation. Dans le tome intitulée "Désobéir"!", les enfants aident les travailleurs français qui veulent échapper aux travail obligatoire à fuir. Ils doivent convaincre les résistants qu'ils sont crédibles et éviter une terrible menace: la Milice française. L'occasion pour le scénariste Vincent Dugomier d'évoquer la naïveté mais aussi et surtout la force de conviction des jeunes adolescents.

La sortie de l'enfance est une période sacrée.

Ces albums sont parfaitement documentés. Le récit se fonde sur la réalité de ces temps sombres des années 40-45. Les auteurs évoquent tous les aspects de la guerre mais évitent la leçon d'histoire. Comme l'explique le dessinateur Benoît Ers, il s'agit de parler de tout en trouvant le juste équilibre.

Trouver le juste équilibre

La série reste aussi et surtout une succession d'aventures avec des retournements de situation. Les personnages se renforcent mais restent des enfants vivant une période complexe. Le graphisme est précis mais reste ancré dans des rondeurs propres aux BD jeunesse. Le dessinateur Benoît Ers ne recule devant aucun sujet mais sait trouver la bonne distance.

Tous les sujets peuvent être abordés.

Vous l'avez compris, "Les Enfants de la Résistance" est une série attachante malgré, ou pour, son sujet. Des documents pédagogiques accompagnent la BD. L'occasion d'en parler en famille. Pour ceux qui vont visiter en Belgique ou en France des lieux liés à cette période, elle est un excellent support mais reste avant tout une histoire pleine de rebondissements.

Les Enfants de la Résistance aux éditions du Lombard

Scénario: Vincent Dugomier.

Dessin: Benoît Ers.