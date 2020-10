Sortie BD. "Malgré tout", un amour sensuel à distance. Ils s'embrassent enfin à soixante ans. Leurs lèvres se touchent après 40 ans de relations à distance où les sens ont remplacé l’absence. Ce récit est une histoire d'amour à l'envers où le lecteur connait la fin mais pas le début. La BD va donc remonter le temps. Les corps vont rajeunir jusqu'à la première étincelle. Ana, l'ancienne maire juste retraitée et Zeno, célibataire voyageur, s'aiment sans jamais être ensemble. Pourquoi? L'enquête commence...

Tout débute par un regard: celui d'Ana, femme pétillante de 60 ans, maire d'une petite ville et celui de Zeno, éternel voyageur. "Malgré tout" signifie, s'aimer malgré tout ce qui nous sépare. L'auteur Jordi Lafebre invente un histoire originale où le lecteur remonte le temps pour comprendre comment Ana, retraité, mariée et maman et Zeno, l'esprit libre ont tissé un amour intarissable, séduisant et mystérieux.

Un récit à la Agatha Christie

Au fil des années, la relation qu'entretient Ana et Zeno prend toute sorte de chemins. Il y a d'u côté, Zeno. L'homme, éternel séducteur navigue sur les mers du globe à la recherche de l'instant présent. Incapable de se fixer, il reste un infidèle par nature. Tout le contraire d'Ana qui a la tête sur les épaules. Elle épouse la mairie comme son mari et construit une famille. Pour le scénariste, la fidélité est à choix multiples.

L'amour, c'est être séparé mais rester lié

Pour la première Jordi Lafebre devient un auteur complet. Jusqu'ici dessinateur, le voilà conteur. Son graphisme élégant et sophistiqué épouse parfaitement le propos. Les couleurs impriment des ambiances : la joie, la tristesse, la liberté. Jordi le reconnait, "Zeno est un personnage qui fait rêver' car l'aventure et la soif de découverte fait le sel de sa vie.

Zeno, j'en étais jaloux

Zeno est aussi un éternel étudiant. Durant 40 ans, il fait une thèse de physique qui s'appuie sur son expérience de vie. Une forme de quête à la fois ludique et presque impossible. Surtout, il y a entre Ana et Zeno, une façon de rester ensemble en jouant sur les sens: le toucher, l'odorat, la musique. Cette BD est aussi un hymne aux sensations.

Une page sensuelle et érotique

Nul doute, "Malgré tout" dégage un charme envoûtant. Cette histoire en un tome est une boucle temporelle et surtout une histoire d'amour magnifique. Jordi Lafebre n'est pas là pour donner sa vision du couple mais pour offrir au lecteur une moment d'évasion où chaque personnage même secondaire contient une part de notre humanité. Bravo.

Malgré tout aux éditions Dargaud.

Scénario et dessin: Jordi Lafebre.