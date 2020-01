Sortie BD: "Monsieur Jules" évoque la prostitution entre humanité et férocité

Sortie BD. "Monsieur Jules", prostitution entre humanité et férocité. Derrière le récit d'un proxénète "à l'ancienne", un album qui interroge sur la prostitution actuelle constituée de réseaux mafieux où le corps est une marchandise. Un album, qui malgré son sujet, se veut plein d'humanité sur les femmes qui exercent le "plus vieux métier du monde". Une tranche de vie dans un monde sans pitié, sans misérabilisme, rehaussée par un dessin élégant.

Aborder la prostitution est toujours un sujet délicat. Avec "Monsieur Jules", l'auteur Aurélien Ducoudray,trouve le ton juste en s'appuyant sur un personnage bougon et attachant. L'homme exerce le métier de "rentier pour dames" défaut dans son petit pavillon. Il vit avec Solange et Brigitte, deux prostituées d'un certain âge comme lui. Dans le quartier, l'activité de la maison est connu et toléré mais le monde de Monseiur Jules bascule lorsqu'il découvre le corps inanimé de Tina, une jeune africaine.

Le code des bandits

Dans cette histoire deux mondes coexistent. Le premier est une sorte de prostitution bourgeoise" à l'ancienne" avec la figure de la prostituée à la fois "compagne" et confidente. De l'autre, la prostitution des réseaux mafieux où l'être humain n'est qu'une marchandise comme l'explique le scénariste.

Fort de son expérience de photo-journaliste, l'auteur raconte une histoire grave aux accents réalistes sans tomber dans la vulgarité. Aidé par le dessin élégant d'Arno Monin

Une fiction aux accents réalistes

Au final, ce album à le mérite de mettre en lumière une problématique sans tomber dans le côté glauque. Une histoire qui aurait mérité un peu plus de forces et de puissance narratives mais qui reste très intéressante à découvrir.

Monsieur Jules aux éditions Grand Angle

Scénario: Aurélien Ducoudray.

Dessin: Arno Monin.